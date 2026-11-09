Prestaň sa sťažovať, dohováral jej tréner. Hantuchová vyhrala aj vďaka golfovému vozíku

Po dvojročnom experimente v saudskoarabskom Rijáde sa tenisový Turnaj majsteriek presunul do výrazne žičlivejšieho prostredia.
V kalifornskom Indian Wells sa každoročne koná tzv. piaty grandslam a v tomto roku si fanúšikovia prvýkrát užívajú aj záverečný vrchol sezóny.
Na tamojší areál má tie najkrajšie spomienky aj niekdajšia piata hráčka sveta Daniela Hantuchová. Dosiahla tam najväčšie úspechy svojej kariéry, keď sa tešila z víťazstiev v rokoch 2002 a 2007.
"Spomienky sú nezabudnuteľné. Centrálny dvorec je najkrajší na svete. Akokoľvek som zle hrala, vždy keď som nastúpila na tento dvorec, mala som pocit, že nemôžem pokaziť loptu," hovorí Hantuchová.
Pocit, aký už nikdy nemala
V relácii Môj tenisový raj z dielne Canal+ Sport uviedla, že o čosi intenzívnejšie spomienky má na svoje prvé víťazstvo z roku 2002.
Bolo to jej prvé finále na okruhu WTA, do ktorého postúpila aj vďaka výhram nad Justine Heninovou, Lisou Raymondovou či Emmanuellou Cagliardiovou.
V súboji o titul ju čakala košická rodáčka reprezentujúca Švajčiarsko a v tom čase už päťnásobná grandslamová víťazka Martina Hingisová.
Hoci predtým spolu nikdy nehrali a celú predošlú sezónu Hingisová vládla svetovému rebríčku WTA, 18-ročná Hantuchová si na ňu verila.
"Ráno som zobudila s pocitom, že viem, že to finále vyhrám. Takýto pocit som mala iba raz za dvadsať rokov tenisového života. Bol to asi najvýnimočnejší deň v mojej kariére," prezradila Slovenka.
Hantuchová vyhrala zaslúžene 6:3, 6:4. Hrala agresívne, o čom svedčí 33 víťazných úderov. Denník USA Today písal o smrtiacom bekhende, na ktorý Hingisová nedokázala nájsť účinnú zbraň.
"Hralo vynikajúco, bez zábran. Triafala loptičky presne k čiaram, s čím sa nedalo nič robiť. Hrá podobne ako Lindsay Davenportová, no ešte rýchlejšie, keďže je mladšia," uznala vtedy Švajčiarka.
Pre Hantuchovú bol triumf o to cennejší, že v hráčskej lóži sedeli jej matka Marianna a tiež otec Igor, ktorý odletel do USA na poslednú chvíľu.
VIDEO: Víťazstvo Daniely Hantuchovej v Indian Wells 2002
Trojhodinový rozhovor
Keď sa o rok neskôr vrátila Hantuchová do kalifornskej púšti, prekvapujúco vypadla v osemfinále na rakete Juhoafričanky Amandy Coetzerovej.
Ešte menej sa jej darilo v ďalších dvoch ročníkoch, v sezóne 2006 bola na jar zranená a ani o rok sa jej spočiatku nechcelo cestovať do Ameriky.
Zásadnú rolu vtedy zohral tréner Eduardo Nicolas. Svoju zverenku nielenže presvedčil, aby v Indian Wells hrala, ale jej aj prehovoril do duše.
Povedal jej: "Tenisovo si v top 3 na svete, ale mentálne nie si ani v prvej tisícke. Buď sa prestaneš sťažovať na všetko alebo to nemá zmysel."
Rodáčka z Popradu priznáva, že bola v tom období veľmi negatívna, ale trojhodinový rozhovor do večerných hodín zmenil jej pohľad na tenis.
"Bola to asi jedna z najdôležitejších lekcií v mojej kariére. Pochopila som, akú veľkú rolu zohráva psychika v profesionálnom športe.
Po tom rozhovore sa zmenilo moje nastavenie a od ďalšieho rána som bola iná hráčka," priznala Hantuchová pre Canal+ Sport.
Súperka ukázala slabosť
Na ceste za druhým titulom z Indian Wells opäť zdolala Martinu Hingisovú a poriadne ju potrápila Izraelčanka Shahar Peerová, ktorá vo štvrťfinále bojovala až do tajbrejku tretieho setu.
V semifinále bola súperkou slovenskej tenistky Číňanka Na Li. Zápas bol vyrovnaný, no Hantuchová si dodnes pamätá možno zlomový moment súboja. Ten sa paradoxne neodohral na kurte, ale v zákulisí.
VIDEO: Víťazstvo Daniely Hantuchovej v Indian Wells 2007
"Bolo také teplo, že sme po druhom sete mali pauzu pre horúčavu. Mala som toho naozaj dosť. Smerom do šatne bol odstavený golfový vozík, o ktorý sa Na Li opierala, pretože už nevládla.
Keď som to zbadala, povedala som si, že tento zápas musím vyhrať, aj keby som mala zomrieť na tom dvorci. Aj toto dokazuje, aká je dôležitá reč tela a neukázať súperke slabosť," uviedla.
V Indian Wells napokon druhýkrát zdvihla trofej nad hlavu po výhre nad Svetlanou Kuznecovovou 6:3, 6:4. V bezprostrednej reakcii povedala, že tento titul je ešte sladší, keďže ho vôbec nečakala.
Na okruhu WTA odohrala celkovo 16 finále s mierne negatívnym skóre sedem výhier a deväť prehier. V mixe má kompletnú grandslamovú zbierku a v roku 2002 doviedla Slovensko k triumfu vo Fed Cupe.