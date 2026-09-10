ONLINE: Coco Gauffová - Jelena Rybakinová dnes, US Open 2026 LIVE (semifinále)

Tenistky Coco Gauffová a Jelena Rybakinová v noci na piatok nastúpia v semifinále dvojhry žien na grandslamovom turnaji US Open 2026.
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ONLINE PRENOS: Coco Gauffová - Jelena Rybakinová dnes (dvojhra žien, semifinále, US Open 2026, výsledky, piatok, LIVE)
US Open - ženy Semifinále 2026
11.09.2026 o 02:30
Gauffová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Rybakina
Prenos
Vzájemné zápasy:
Tenistky se spolu potkaly, respektive měly potkat, celkem třikrát a stav výher je 2:1 pro americkou tenistku. Premiérový duel ovládla Gauffová 2:1 a půl roku nato se radovala z vítězství bez boje, neboť Rybakinová odstoupila. Zatím poslední střetnutí ale ovládla právě ona, a to před necelým měsícem na turnaji v Torontu.
Tenistky se spolu potkaly, respektive měly potkat, celkem třikrát a stav výher je 2:1 pro americkou tenistku. Premiérový duel ovládla Gauffová 2:1 a půl roku nato se radovala z vítězství bez boje, neboť Rybakinová odstoupila. Zatím poslední střetnutí ale ovládla právě ona, a to před necelým měsícem na turnaji v Torontu.
Jelena Rybakinová
Rodačka z Moskvy nahradí po turnaji po 99 týdnech na pozici světové jedničky Arynu Sabalenkovou, čemuž napomohl také její úspěch ve čtvrtfinále proti Čchin-wen Čengové 2:1 na sety. Svou cestu turnajem nicméně zahájila proti mladé Američance Frodinové, se kterou si poradila 2:0. Se shodnými výsledky poté přešla i přes další tři soupeřky a svůj první set na turnaji ztratila až právě ve zmiňovaném čtvrtfinále.
Rodačka z Moskvy nahradí po turnaji po 99 týdnech na pozici světové jedničky Arynu Sabalenkovou, čemuž napomohl také její úspěch ve čtvrtfinále proti Čchin-wen Čengové 2:1 na sety. Svou cestu turnajem nicméně zahájila proti mladé Američance Frodinové, se kterou si poradila 2:0. Se shodnými výsledky poté přešla i přes další tři soupeřky a svůj první set na turnaji ztratila až právě ve zmiňovaném čtvrtfinále.
Coco Gauffová:
Americká hvězda neměla v prvním kole větší potíže se Sonmezovou, kterou vyprovodila po setech 6:4 a 6:3. Větší starosti ale měla ve druhém kole. Se Španělkou Badosaovou strávila na kurtu dvě hodiny a ve druhém setu musela vyhrát tiebreak. Další španělskou hráčku Bucsaovou porazila 6:3 a 6:4. V osmifinále to byla pro americkou hráčku další jednodušší práce. Po hodině a půl totiž zvítězila nad svou krajankou Jovičovou 6:1 a 6:4. Proti ruské tenistce Andrejevové uzmula 30. výhru na tvrdém povrchu v této sezoně, a to ačkoliv prohrála první set a musela vývoj otáčet.
Americká hvězda neměla v prvním kole větší potíže se Sonmezovou, kterou vyprovodila po setech 6:4 a 6:3. Větší starosti ale měla ve druhém kole. Se Španělkou Badosaovou strávila na kurtu dvě hodiny a ve druhém setu musela vyhrát tiebreak. Další španělskou hráčku Bucsaovou porazila 6:3 a 6:4. V osmifinále to byla pro americkou hráčku další jednodušší práce. Po hodině a půl totiž zvítězila nad svou krajankou Jovičovou 6:1 a 6:4. Proti ruské tenistce Andrejevové uzmula 30. výhru na tvrdém povrchu v této sezoně, a to ačkoliv prohrála první set a musela vývoj otáčet.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 02:30.