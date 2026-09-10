    ONLINE: Coco Gauffová - Jelena Rybakinová dnes, US Open 2026 LIVE (semifinále)

    Coco Gauffová - Jelena Rybakinová: ONLINE prenos zo semifinále US Open 2026.
    Coco Gauffová - Jelena Rybakinová: ONLINE prenos zo semifinále US Open 2026. (Autor: Sportnet/TASR/AP)
    Sportnet|10. sep 2026 o 20:00
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo semifinále dvojhry žien na grandslamovom turnaji US Open 2026: Coco Gauffová - Jelena Rybakinová.

    Tenistky Coco Gauffová a Jelena Rybakinová v noci na piatok nastúpia v semifinále dvojhry žien na grandslamovom turnaji US Open 2026.

    Kto sa dostane do finále?

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    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    ONLINE PRENOS: Coco Gauffová - Jelena Rybakinová dnes (dvojhra žien, semifinále, US Open 2026, výsledky, piatok, LIVE)

    US Open - ženy Semifinále 2026
    11.09.2026 o 02:30
    Gauffová
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Rybakina
    Prenos
    Vzájemné zápasy:
    Tenistky se spolu potkaly, respektive měly potkat, celkem třikrát a stav výher je 2:1 pro americkou tenistku. Premiérový duel ovládla Gauffová 2:1 a půl roku nato se radovala z vítězství bez boje, neboť Rybakinová odstoupila. Zatím poslední střetnutí ale ovládla právě ona, a to před necelým měsícem na turnaji v Torontu.
    Jelena Rybakinová

    Rodačka z Moskvy nahradí po turnaji po 99 týdnech na pozici světové jedničky Arynu Sabalenkovou, čemuž napomohl také její úspěch ve čtvrtfinále proti Čchin-wen Čengové 2:1 na sety. Svou cestu turnajem nicméně zahájila proti mladé Američance Frodinové, se kterou si poradila 2:0. Se shodnými výsledky poté přešla i přes další tři soupeřky a svůj první set na turnaji ztratila až právě ve zmiňovaném čtvrtfinále.
    Coco Gauffová:

    Americká hvězda neměla v prvním kole větší potíže se Sonmezovou, kterou vyprovodila po setech 6:4 a 6:3. Větší starosti ale měla ve druhém kole. Se Španělkou Badosaovou strávila na kurtu dvě hodiny a ve druhém setu musela vyhrát tiebreak. Další španělskou hráčku Bucsaovou porazila 6:3 a 6:4. V osmifinále to byla pro americkou hráčku další jednodušší práce. Po hodině a půl totiž zvítězila nad svou krajankou Jovičovou 6:1 a 6:4. Proti ruské tenistce Andrejevové uzmula 30. výhru na tvrdém povrchu v této sezoně, a to ačkoliv prohrála první set a musela vývoj otáčet.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 02:30.
    Tenis

    Tenis

    Aryna Sabalenková - Jessica Pegulová: ONLINE prenos zo semifinále US Open 2026. online
    Aryna Sabalenková - Jessica Pegulová: ONLINE prenos zo semifinále US Open 2026. online
    ONLINE: Aryna Sabalenková - Jessica Pegulová dnes, US Open 2026 LIVE (semifinále)
    dnes 20:00
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