Zranenie mu skomplikovalo cestu na Turnaj majstrov. Talian v Paríži musel odstúpiť

Taliansky tenista Flavio Cobolli v pondelok odstúpil z turnaja ATP Masters 1000 v Paríži. Dôvodom je pretrvávajúce svalové zranenie. Komplikuje sa tým jeho účasť na koncoročnom turnaji majstrov v Turíne.
Cobolli musel pre ľahšie svalové zranenie odstúpiť už minulý týždeň z podujatia vo Viedni. Napriek tomu odcestoval do francúzskej metropoly, no nestihol sa zotaviť.
Dvadsaťštyriročný Talian mal v 2. kole dvojhry naraziť na úspešnejšieho z duelu Jan-Lennard Struff - Arthur Gea, v úvodnom kole mal voľný žreb.
Cobolli sa usiluje o zisk miestenky na turnaj majstrov, na záverečnom podujatí sezóny sú stále štyri voľné miesta.
Talian má momentálne najlepšie vyhliadky na zisk piateho miesta, účasť si už zabezpečilo kvarteto Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton a Daniil Medvedev. Svetová dvojka Jannik Sinner sa na turnaji nezúčastní pre zranenie kolena.
Za Cobollim zostávajú v hre o účasť Arthur Fils, Frances Tiafoe a Rafael Jodar, ktorý momentálne drží poslednú ôsmu postupovú pozíciu.
Šancu stále živia aj Alex de Minaur, sedemnásobný víťaz parížskeho turnaja Novak Djokovič a Taylor Fritz, tí však potrebujú tento týždeň dosiahnuť výrazný úspech, aby si udržali nádej na zisk miestenky v Turíne. Informovala o tom agentúra AFP.