Nečakaný koniec napriek životnej sezóne. Rumunka zdolala Sabalenkovú a bola v top 20

Rumunská tenistka Sorana Cirsteová po štvrťfinálovej prehre 2:6, 3:6 s Ruskou Alexandrou Šubladzeovou na turnaji WTA v Hongkongu nečakane ukončila kariéru.
K tomuto kroku sa odhodlala napriek tomu, že má za sebou najúspešnejšiu sezónu a vo svetovom rebríčku sa vyšplhala na 15. miesto. Informoval o tom New York Post.
Cirsteová už počas májového turnaja v Ríme naznačila, že sa blíži koniec kariéry.
„Každý mi hovorí, že nemôžem skončiť. Som však nastavená tak, že táto sezóna je zrejme mojou poslednou na okruhu," uviedla Cirsteová, ktorá v talianskej metropole zdolala vtedajšiu svetovú jednotku Bielorusku Arynu Sabalenkovú a v tomto roku vyhrala domáci turnaj v Kluži.
Stala sa jednou zo štyroch hráčok za uplynulých 40 rokov, ktorá sa vo veku 36 rokov a viac dokázala na konci sezóny udržať medzi 16 najlepšími tenistkami sveta.