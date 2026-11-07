    Nečakaný koniec napriek životnej sezóne. Rumunka zdolala Sabalenkovú a bola v top 20

    Rumunská tenistka Sorana Cirsteová.
    Rumunská tenistka Sorana Cirsteová. (Autor: TASR/AP)
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    TASR|7. nov 2026 o 15:31
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    Vo svetovom rebríčku sa vyšplhala na 15. miesto.

    Rumunská tenistka Sorana Cirsteová po štvrťfinálovej prehre 2:6, 3:6 s Ruskou Alexandrou Šubladzeovou na turnaji WTA v Hongkongu nečakane ukončila kariéru.

    K tomuto kroku sa odhodlala napriek tomu, že má za sebou najúspešnejšiu sezónu a vo svetovom rebríčku sa vyšplhala na 15. miesto. Informoval o tom New York Post.

    Cirsteová už počas májového turnaja v Ríme naznačila, že sa blíži koniec kariéry.

    „Každý mi hovorí, že nemôžem skončiť. Som však nastavená tak, že táto sezóna je zrejme mojou poslednou na okruhu," uviedla Cirsteová, ktorá v talianskej metropole zdolala vtedajšiu svetovú jednotku Bielorusku Arynu Sabalenkovú a v tomto roku vyhrala domáci turnaj v Kluži.

    Stala sa jednou zo štyroch hráčok za uplynulých 40 rokov, ktorá sa vo veku 36 rokov a viac dokázala na konci sezóny udržať medzi 16 najlepšími tenistkami sveta.

    Tenis

    Tenis

    Rumunská tenistka Sorana Cirsteová.
    Rumunská tenistka Sorana Cirsteová.
    Nečakaný koniec napriek životnej sezóne. Rumunka zdolala Sabalenkovú a bola v top 20
    dnes 15:31
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