    Česi robia zmenu v nominácii Davis Cupu, proti USA im bude chýbať Macháč

    Tomáš Macháč.
    Tomáš Macháč. (Autor: TASR/AP)
    TASR|12. sep 2026 o 09:58
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    Nahradí ho špecialista na štvorhru.

    Českí tenisti nastúpia v 2. kole kvalifikácie o postup na finálový turnaj Davisovho pohára proti USA bez Tomáša Macháča. V nominácii no nahradí deblový špecialista Adam Pavlásek.

    Vo štvorhre môže v pražskej 02 aréne počas budúceho víkendu vytvoriť dvojicu s Patrikom Riklom, s ktorým hráva aj na turnajoch ATP.

    Vo dvojhre sa bude český kapitán Tomáš Berdych spoliehať na Jiřího Lehečku a Jakuba Menšíka.

    „S Tomášom Macháčom som sa počas US Open dlho a otvorene rozprával. Je po zranení a zhodli sme sa, že by v súčasnej situácii nebol najvhodnejšou voľbou na duel proti silným Američanom.

    Na uvoľnené miesto som povolal skúseného Adama Pavláska, ktorý je v debli zohratý s Riklom," uviedol Berdych prw server idnes.cz. V predbežnej americkej nominácii figuruje aj finalista US Open Ben Shelton.

    Tenis

    Tenis

    Tomáš Macháč.
    Tomáš Macháč.
    Česi robia zmenu v nominácii Davis Cupu, proti USA im bude chýbať Macháč
    dnes 09:58
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