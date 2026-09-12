Česi robia zmenu v nominácii Davis Cupu, proti USA im bude chýbať Macháč

Českí tenisti nastúpia v 2. kole kvalifikácie o postup na finálový turnaj Davisovho pohára proti USA bez Tomáša Macháča. V nominácii no nahradí deblový špecialista Adam Pavlásek.
Vo štvorhre môže v pražskej 02 aréne počas budúceho víkendu vytvoriť dvojicu s Patrikom Riklom, s ktorým hráva aj na turnajoch ATP.
Vo dvojhre sa bude český kapitán Tomáš Berdych spoliehať na Jiřího Lehečku a Jakuba Menšíka.
„S Tomášom Macháčom som sa počas US Open dlho a otvorene rozprával. Je po zranení a zhodli sme sa, že by v súčasnej situácii nebol najvhodnejšou voľbou na duel proti silným Američanom.
Na uvoľnené miesto som povolal skúseného Adama Pavláska, ktorý je v debli zohratý s Riklom," uviedol Berdych prw server idnes.cz. V predbežnej americkej nominácii figuruje aj finalista US Open Ben Shelton.