    Stopercentná bilancia pokračuje. Češky sa opäť stali kráľovnami ženského tenisu

    Linda Nosková.
    Linda Nosková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|27. sep 2026 o 14:37
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    Češky ani v treťom stretnutí na finálovom turnaji nepotrebovali záverečnú štvorhru.

    Pohár Billie Jean Kingovej - finále

    Ukrajina - Česko 0:2

    • Angelina Kalininová - Karolína Muchová 2:6, 3:6
    • Jelina Svitolinová - Linda Nosková 3:6, 6:7 (5)

    České tenistky sa stali siedmykrát v ére samostatnosti víťazkami Pohára Billie-Jean Kingovej.

    Vo finále v čínskom Šen-čene zdolali Ukrajinu 2:0. O úvodný bod sa postarala Karolína Muchová, ktorá zvíťazila nad Angelinou Kalininovou 6:2, 6:3.

    Rozhodujúci druhý bod pridala wimbledonská šampiónka Linda Nosková po triumfe 6:3, 7:6 (5) nad Jelinou Svitolinovou.

    Češky ani v treťom stretnutí na finálovom turnaji nepotrebovali záverečnú štvorhru. Vo finále prestížnej súťaže sa predstavili prvýkrát od roku 2018, keď si v Prahe poradili s tímom USA a získali šiesty titul.

    Predtým triumfovali v rokoch 2011, 2012, 2014, 2015 a 2016. Od vzniku samostatnej republiky Češky premenili na celkové prvenstvo všetkých sedem svojich finálových účastí.

    Šéfka českej lavičky Barbora Strýcová sa stala štvrtou ženou v histórii, ktorá zvíťazila v Pohári Billie-Jean Kingovej ako hráčka i kapitánka.

    „Mala som k dispozícii skúsené hráčky, ktoré vedia reagovať na zložité situácie a vyrovnať sa s tlakom. Je privilégium byť v tíme s takými hráčkami. Diváci boli fantastickí.

    Z celého srdca im ďakujem, že sem prišli a povzbudzovali nás. Veľmi si to vážime," uviedla v pozápasovom interview Strýcová, ktorá počas aktívnej kariéry zdvihla nad hlavu cennú trofej šesťkrát.

    Noskova sa v Číne prezentovala v skvelej forme. V troch dueloch nestratili ani jediný set. „Nemám slov, je to jeden z najkrajších momentov v mojej kariére. Bol to veľký boj, v úvode zápasu som prehrávala 1:3, no podarilo sa mi otočiť nepriaznivý vývoj.

    Na tomto titule majú veľkú zásluhu všetky hráčky i naša kapitánka. Chcela by som sa poďakovať českým fanúšikom, ktorí nás neskutočne podporovali."

    Tenis

    Tenis

    Linda Nosková.
    Linda Nosková.
    Stopercentná bilancia pokračuje. Češky sa opäť stali kráľovnami ženského tenisu
    dnes 14:371
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