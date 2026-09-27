Stopercentná bilancia pokračuje. Češky sa opäť stali kráľovnami ženského tenisu

Pohár Billie Jean Kingovej - finále
Ukrajina - Česko 0:2
- Angelina Kalininová - Karolína Muchová 2:6, 3:6
- Jelina Svitolinová - Linda Nosková 3:6, 6:7 (5)
České tenistky sa stali siedmykrát v ére samostatnosti víťazkami Pohára Billie-Jean Kingovej.
Vo finále v čínskom Šen-čene zdolali Ukrajinu 2:0. O úvodný bod sa postarala Karolína Muchová, ktorá zvíťazila nad Angelinou Kalininovou 6:2, 6:3.
Rozhodujúci druhý bod pridala wimbledonská šampiónka Linda Nosková po triumfe 6:3, 7:6 (5) nad Jelinou Svitolinovou.
Češky ani v treťom stretnutí na finálovom turnaji nepotrebovali záverečnú štvorhru. Vo finále prestížnej súťaže sa predstavili prvýkrát od roku 2018, keď si v Prahe poradili s tímom USA a získali šiesty titul.
Predtým triumfovali v rokoch 2011, 2012, 2014, 2015 a 2016. Od vzniku samostatnej republiky Češky premenili na celkové prvenstvo všetkých sedem svojich finálových účastí.
Šéfka českej lavičky Barbora Strýcová sa stala štvrtou ženou v histórii, ktorá zvíťazila v Pohári Billie-Jean Kingovej ako hráčka i kapitánka.
„Mala som k dispozícii skúsené hráčky, ktoré vedia reagovať na zložité situácie a vyrovnať sa s tlakom. Je privilégium byť v tíme s takými hráčkami. Diváci boli fantastickí.
Z celého srdca im ďakujem, že sem prišli a povzbudzovali nás. Veľmi si to vážime," uviedla v pozápasovom interview Strýcová, ktorá počas aktívnej kariéry zdvihla nad hlavu cennú trofej šesťkrát.
Noskova sa v Číne prezentovala v skvelej forme. V troch dueloch nestratili ani jediný set. „Nemám slov, je to jeden z najkrajších momentov v mojej kariére. Bol to veľký boj, v úvode zápasu som prehrávala 1:3, no podarilo sa mi otočiť nepriaznivý vývoj.
Na tomto titule majú veľkú zásluhu všetky hráčky i naša kapitánka. Chcela by som sa poďakovať českým fanúšikom, ktorí nás neskutočne podporovali."