    Česko nominovalo silnú zostavu. V Pohári Billie-Jean Kingovej má veľké ambície

    Česká tenistka Linda Nosková
    Česká tenistka Linda Nosková (Autor: TASR/AP)
    TASR|12. sep 2026 o 07:58
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    České tenistky otvoria finálový turnaj proti Britkám.

    Pätica českých tenistiek Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Sára Bejleková figuruje v nominácii na finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej v čínskom Šen-čene.

    Zverenky kapitánky Barbory Strýcovej doň vstúpia 22. septembra štvrťfinálovým duelom proti Veľkej Británii.

    „V Číne máme tie najvyššie ambície. Všetky štyri singlistky sú v prvej svetovej tridsiatke, Linda Nosková je úradujúca wimbledonská šampiónka. Ako poslednú som nominovala Sáru Bejlekovú, ktorá postúpila do semifinále turnaja WTA 1000 v Cincinnati.

    Je to tímová hráčka a veľká bojovníčka. Katka Siniaková je momentálne najlepšou deblistkou sveta, čo potvrdila ziskom titulu na US Open po boku Američanky Taylor Townsendovej," citoval slová Strýcovej portál idnes.cz.

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