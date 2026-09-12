Česko nominovalo silnú zostavu. V Pohári Billie-Jean Kingovej má veľké ambície

Pätica českých tenistiek Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Sára Bejleková figuruje v nominácii na finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej v čínskom Šen-čene.
Zverenky kapitánky Barbory Strýcovej doň vstúpia 22. septembra štvrťfinálovým duelom proti Veľkej Británii.
„V Číne máme tie najvyššie ambície. Všetky štyri singlistky sú v prvej svetovej tridsiatke, Linda Nosková je úradujúca wimbledonská šampiónka. Ako poslednú som nominovala Sáru Bejlekovú, ktorá postúpila do semifinále turnaja WTA 1000 v Cincinnati.
Je to tímová hráčka a veľká bojovníčka. Katka Siniaková je momentálne najlepšou deblistkou sveta, čo potvrdila ziskom titulu na US Open po boku Američanky Taylor Townsendovej," citoval slová Strýcovej portál idnes.cz.