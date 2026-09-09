Český tenis prechádza zmenou. Šéf zväzu sa rozhodol podať rezignáciu

Jakub Kotrba končí vo funkcii šéfa Českého tenisového zväzu. Oficiálne mieni podať svoju rezignáciu k 30. septembru.
Nahradí ho Petr Pála, dlhoročný kapitán českého tímu v Pohári Billie-Jean Kingovej. Informoval o tom portál idnes.cz.
Kotrba sa ujal postu predsedu zväzu v roku 2024. „Do funkcie som vstúpil v mimoriadne zložitej situácii. Záchrannú misiu, na ktorú som sa podujal s cieľom očistiť a zachrániť český tenis, som splnil," uviedol Kotrba na margo svojej rezignácie.
"Zodpovedný výkon funkcie vyžaduje nasadenie, ktoré už nemôžem dlhodobo zladiť so svojimi ďalšími profesijnými a osobnými povinnosťami.
V rámci advokátskej kancelárie Chrenek, Toman, Kotrba ma navyše čakajú nové významné projekty, na ktoré sa chcem plne sústrediť. Súbeh oboch úloh by mi neumožňoval venovať sa českému tenisu s nasadením, ktoré funkcie predsedu vyžaduje," dodal.