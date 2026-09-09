    Český tenis prechádza zmenou. Šéf zväzu sa rozhodol podať rezignáciu

    Tenis, ilustračná fotografia.
    Tenis, ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
    TASR, ČTK|9. sep 2026 o 17:30
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    Záchrannú misiu som splnil, uviedol.

    Jakub Kotrba končí vo funkcii šéfa Českého tenisového zväzu. Oficiálne mieni podať svoju rezignáciu k 30. septembru.

    Nahradí ho Petr Pála, dlhoročný kapitán českého tímu v Pohári Billie-Jean Kingovej. Informoval o tom portál idnes.cz.

    Kotrba sa ujal postu predsedu zväzu v roku 2024. „Do funkcie som vstúpil v mimoriadne zložitej situácii. Záchrannú misiu, na ktorú som sa podujal s cieľom očistiť a zachrániť český tenis, som splnil," uviedol Kotrba na margo svojej rezignácie.

    "Zodpovedný výkon funkcie vyžaduje nasadenie, ktoré už nemôžem dlhodobo zladiť so svojimi ďalšími profesijnými a osobnými povinnosťami.

    V rámci advokátskej kancelárie Chrenek, Toman, Kotrba ma navyše čakajú nové významné projekty, na ktoré sa chcem plne sústrediť. Súbeh oboch úloh by mi neumožňoval venovať sa českému tenisu s nasadením, ktoré funkcie predsedu vyžaduje," dodal.

    Tenis

    Tenis

    Tenis, ilustračná fotografia.
    Tenis, ilustračná fotografia.
    Český tenis prechádza zmenou. Šéf zväzu sa rozhodol podať rezignáciu
    dnes 17:30
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