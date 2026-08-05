Alcaraz nehrá od apríla a koniec pauzy nie je v dohľade. Cincinnati príde o obhajcu titulu

Hviezdny španielsky tenista Carlos Alcaraz sa kvôli pokračujúcej liečbe zápästia odhlásil aj z turnaja Masters v Cincinnati, kde mal obhajovať titul.
Druhý hráč svetového rebríčka nehrá už od polovice apríla. O jeho absencii v Cincinnati, čo je tradičná generálka na US Open, informovali usporiadatelia.
Následne na grandslame v New Yorku by mal byť Alcaraz rovnako v úlohe úradujúceho šampióna.
"Vieme, že Carlos urobil všetko pre to, aby sa mohol čo najrýchlejšie vrátiť na tour.
Želáme mu skoré uzdravenie a tešíme sa, keď ho v Cincinnati budeme môcť znovu privítať, "povedal riaditeľ turnaja Bob Moran.
Dvadsaťtriročný Španiel v poslednom čase dominoval s Talianom Jannikom Sinnerom, Alcaraz od roku 2022 pozbieral sedem grandslamových trofejí.
S pravým zápästím však odstúpil z aprílového turnaja v Barcelone pred zápasom s Tomášom Macháčom a návrat na kurty ďalej odkladá.
Masters v Cincinnati začne 13. augusta, US Open o 17 dní neskôr. Medzi tým sa ešte uskutoční menší turnaj vo Winston-Saleme.
Kým Alcaraze začalo trápiť zápästie, mal skvelý začiatok sezóny: vyhral úvodných 16 zápasov a triumfom na Australian Open skompletizoval kariérny Grand Slam.