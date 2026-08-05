    Alcaraz nehrá od apríla a koniec pauzy nie je v dohľade. Cincinnati príde o obhajcu titulu

    Carlos Alcaraz.
    Carlos Alcaraz. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|5. aug 2026 o 08:51
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    Vyhral úvodných 16 zápasov sezóny a skompletizoval kariérny Grand Slam.

    Hviezdny španielsky tenista Carlos Alcaraz sa kvôli pokračujúcej liečbe zápästia odhlásil aj z turnaja Masters v Cincinnati, kde mal obhajovať titul.

    Druhý hráč svetového rebríčka nehrá už od polovice apríla. O jeho absencii v Cincinnati, čo je tradičná generálka na US Open, informovali usporiadatelia.

    Následne na grandslame v New Yorku by mal byť Alcaraz rovnako v úlohe úradujúceho šampióna.

    "Vieme, že Carlos urobil všetko pre to, aby sa mohol čo najrýchlejšie vrátiť na tour.

    Želáme mu skoré uzdravenie a tešíme sa, keď ho v Cincinnati budeme môcť znovu privítať, "povedal riaditeľ turnaja Bob Moran.

    Dvadsaťtriročný Španiel v poslednom čase dominoval s Talianom Jannikom Sinnerom, Alcaraz od roku 2022 pozbieral sedem grandslamových trofejí.

    S pravým zápästím však odstúpil z aprílového turnaja v Barcelone pred zápasom s Tomášom Macháčom a návrat na kurty ďalej odkladá.

    Masters v Cincinnati začne 13. augusta, US Open o 17 dní neskôr. Medzi tým sa ešte uskutoční menší turnaj vo Winston-Saleme.

    Kým Alcaraze začalo trápiť zápästie, mal skvelý začiatok sezóny: vyhral úvodných 16 zápasov a triumfom na Australian Open skompletizoval kariérny Grand Slam.

    Tenis

    Tenis

    Carlos Alcaraz.
    Carlos Alcaraz.
    Alcaraz nehrá od apríla a koniec pauzy nie je v dohľade. Cincinnati príde o obhajcu titulu
    dnes 08:51
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