Najväčší favorit tenisového Turnaja majstrov Carlos Alcaraz podstúpil pre problémy so stehnom magnetickú rezonanciu. Podľa španielskych médií vyšetrenie neodhalilo žiadny vážny problém a tretí hráč svetového rebríčka dostal od lekárov zelenú, aby mohol na záverečnom podniku sezóny ATP Tour pokračovať.
Španielsky denník Marca pripomenul, že Alcarazov zdravotný stav bude dôležitý aj pre finálový turnaj Davisovho pohára.
Alcaraz tento rok od polovice apríla do konca augusta chýbal na kurtoch pre zranené zápästie. O ďalšej pauze preto nechcel vopred špekulovať.
„Trochu to cítim. Nebudem klamať. Hral som skvele, kým sa problémy so stehnom objavili. Momentálne sa cítim celkom dobre, preberiem to so svojím tímom aj fyzioterapeutom a zvyšok dneška a zajtrajšok budú kľúčové,“ povedal po stredajšom víťazstve nad Daniilom Medvedevom (6:2, 6:4).
VIDEO: Zostrih zápasu Alcaraz - Medvedev
Počas zápasu si dvadsaťtriročný Španiel dal ľavú nohu ošetriť. Po dvoch hladkých výhrach má istú účasť v semifinále. V skupine Ivana Lendla ho v piatok ešte čaká zápas s Talianom Flaviom Cobollim.
„Toto sú momenty, ktoré som už zažil. Spoznávam lepšie svoje telo. To, že som si tými situáciami už viackrát prešiel, mi pomáha správne reagovať tak na kurte, ako aj mimo neho,“ dodal Alcaraz.
Po návrate z dlhej zdravotnej pauzy sa predstavil v skvelej forme. Na grandslame v New Yorku vypadol vo štvrťfinále, ale potom získal tituly v Tokiu, kde vo finále zdolal Jiřího Lehečku, vo Viedni a tiež na Masters v Paríži.