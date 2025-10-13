Rebríčku ATP stále kraľuje Alcaraz, Klein poskočil o tri miesta. Rune je už v prvej desiatke

LONDÝN. Španiel Carlos Alcaraz je aj naďalej na čele tenisového rebríčka ATP. Zdolaný finalista z grandslamového US Open Talian Jannik Sinner je na druhom mieste.
Alexander Zverev z Nemecka si udržal tretiu priečku a na štvrtej je Američan Taylor Fritz pred Srbom Novakom Djokovičom.
Jedinou zmenou v top 10 je posun štvrťfinalistu zo Šanghaja Dána Holgera Runeho, ktorý medzi najlepšou desiatkou nahradil Rusa Karena Chačanova.
Slovák Lukáš Klein sa v rebríčku posunul o tri miesta na 123. pozíciu, Alexovi Molčanovi patrí 203. miesto.
Rebríček ATP
/k 13. októbru/:
1.
(1.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
11 340 b
2.
(2.)
Jannik Sinner
Taliansko
10 000 b
3.
(3.)
Alexander Zverev
Nemecko
5930 b
4.
(5.)
Taylor Fritz
USA
4645 b
5.
(4.)
Novak Djokovič
Srbsko
4580 b
6.
(6.)
Ben Shelton
USA
4100 b
7.
(8.)
Alex de Minaur
Austrália
3935 b
8.
(7.)
Jack Drapper
Veľká Británia
3645 b
9.
(9.)
Lorenzo Musetti
Taliansko
3645 b
10.
(11.)
Holger Rune
Dánsko
3090 b
123.
(126.)
Lukáš Klein
Slovensko
514 b
196.
(199.)
Alex Molčan
Slovensko
274 b
313.
(319.)
Norbert Gombos
Slovensko
163 b
371.
(379.)
Andrej Martin
Slovensko
131 b
372.
(377.)
Miloš Karol
Slovensko
131 b