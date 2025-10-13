    Rebríčku ATP stále kraľuje Alcaraz, Klein poskočil o tri miesta. Rune je už v prvej desiatke

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz.
    Španielsky tenista Carlos Alcaraz. (Autor: TASR/AP)
    TASR|13. okt 2025 o 09:44
    Alex Molčan je v tretej stovke.

    LONDÝN. Španiel Carlos Alcaraz je aj naďalej na čele tenisového rebríčka ATP. Zdolaný finalista z grandslamového US Open Talian Jannik Sinner je na druhom mieste.

    Alexander Zverev z Nemecka si udržal tretiu priečku a na štvrtej je Američan Taylor Fritz pred Srbom Novakom Djokovičom.

    Jedinou zmenou v top 10 je posun štvrťfinalistu zo Šanghaja Dána Holgera Runeho, ktorý medzi najlepšou desiatkou nahradil Rusa Karena Chačanova.

    Slovák Lukáš Klein sa v rebríčku posunul o tri miesta na 123. pozíciu, Alexovi Molčanovi patrí 203. miesto.

    Rebríček ATP

    /k 13. októbru/:

    1.

    (1.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    11 340 b

    2.

    (2.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    10 000 b

    3.

    (3.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    5930 b

    4.

    (5.)

    Taylor Fritz

    USA

    4645 b

    5.

    (4.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    4580 b

    6.

    (6.)

    Ben Shelton

    USA

    4100 b

    7.

    (8.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    3935 b

    8.

    (7.)

    Jack Drapper

    Veľká Británia

    3645 b

    9.

    (9.)

    Lorenzo Musetti

    Taliansko

    3645 b

    10.

    (11.)

    Holger Rune

    Dánsko

    3090 b

    123.

    (126.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    514 b

    196.

    (199.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    274 b

    313.

    (319.)

    Norbert Gombos

    Slovensko

    163 b

    371.

    (379.)

    Andrej Martin

    Slovensko

    131 b

    372.

    (377.)

    Miloš Karol

    Slovensko

    131 b

