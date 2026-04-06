Je čas si zašpiniť ponožky, hovorí Alcaraz. Plánuje odohrať celú antukovú sezónu

Španielsky tenista Carlos Alcaraz priznal, že sa veľmi rád vracia na antuku a plánuje absolvovať celý antukový európsky kalendár vrátane turnajov v Monte Carle, Barcelone, Madride a Ríme pred obhajobou titulu na parížskom Roland Garros.
Aktuálna svetová jednotka, ktorá budúci týždeň začne obhajobu svojej druhej po sebe idúcej trofeje na Monte Carlo Masters, doposiaľ nikdy neodohrala kompletnú celú antukovú sezónu v Európe.
Vlani Alcaraz vlani na antuke prehral iba raz - v Barcelone vo finále podľahol Dánovi Holgerovi Runemu.
"Chýba mi antuka vždy, keď sa sezóna skončí. Proste to cítim. Po Roland Garros som dlho nešiel na antuku. Keď som začal prvé tréningy, povedal som svojmu tímu: 'Je čas zase si zašpiniť ponožky'. Je úžasné byť späť na antuke," vyjadril sa Alcaraz novinárom v Monaku.
Alcaraz získal titul v Monte Carle už pri svojej druhej účasti pred rokom, no minulý rok vynechal Madrid Open. Rovnako bol iba druhýkrát v Ríme, no teraz chce absolvovať všetky podujatia.
"Taký je môj plán. Antuková sezóna je veľmi náročná fyzicky aj psychicky. Povedal by som, že počas Barcelony by som potreboval trochu voľna, ale je to pre mňa veľmi dôležitý turnaj. Mám k nemu výnimočný vzťah od doby, keď som mal pod 14 rokov. Mám tam veľa priateľov a hrá sa tam doma, je to vždy výnimočné. Uvidíme, ako to telo a myseľ zvládnu," prezradil.
Alcaraz sa v druhom kole v Monaku stretne buď so Stanom Wawrinkom alebo Sebastianom Báezom, keďže ako nasadená jednotka mal voľno v prvom kole.
V sobotu trénoval s trojnásobným grandslamovým šampiónom Wawrinkom a dúfa, že sa s stretne na kurte ešte pred jeho odchodom do "tenisového dôchodku" naplánovaným na konci tohto roka.
"Je úžasné, že je stále na okruhu. Budem sa snažiť čo najviac vychutnať si jeho zápasy do konca roka, ale dúfam, že s ním odohrám aspoň jeden zápas, aby som mohol povedať, že som hral proti legende akou je Stan," doplnil.
Carlos Alcaraz patrí medzi najväčšie tenisové talenty sveta a jeho plány zahŕňajú maximálnu prípravu na obhajobu grandiózneho triumfu na Roland Garros, kde vlani zvíťazil v silnej konkurencii. Jeho odhodlanie absolvovať celú antukovú sezónu ukazuje jeho vážny prístup k profesionálnej kariére a rastúcu dominanciu na tomto povrchu.