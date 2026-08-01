Americký tenista vyradil najvyššie nasadeného a zahrá si semifinále vo Washingtone

Americký tenista Brandon Nakashima postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP vo Washingtone.
Vo štvrťfinále zdolal najvyššie nasadeného Alexa de Minaura z Austrálie 7:6 a 6:4.
V boji o finále sa stretne s krajanom Taylorom Fritzom, ten si poradil s ďalším Američanom Alexom Michelsenom 6:1, 3:6 a 7:6.
V druhom semifinále sa stretnú Španiel Rafael Jodar a Čiľan Alejandro Tabilo.
VIDEO: zostrih štvrťfinálových zápasov Fritz - Michelsen a Jodar - Musetti.
Jodar zdolal vo štvrťfinále Lorenza Musettiho 1:6, 6:1 a 6-4 a Tabilo si poradil s Američanom Benom Sheltonom 4:6, 7:5, a 6:4.
ATP Washington 2026
Dvojhra - štvrťfinále:
Brandon Nakashima (USA) - Alex de Minaur (Aus.) 7:6 (5), 6:4
Taylor Fritz (USA-) - Alex Michelsen (USA) 6:1, 3:6, 7:6 (6)
Rafael Jodar (Šp.) - Lorenzo Musetti (Tal.-4) 1:6, 6:1, 6:4
Alejandro Tabilo (Čile) - Ben Shelton (USA-2) 4:6, 7:5, 6:4