    Americký tenista vyradil najvyššie nasadeného a zahrá si semifinále vo Washingtone

    Brandon Nakashima.
    Brandon Nakashima. (Autor: TASR/AP)
    TASR|1. aug 2026 o 07:57
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    De Minaur bol vo Washingtone najvyššie nasadený a favorit.

    Americký tenista Brandon Nakashima postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP vo Washingtone.

    Vo štvrťfinále zdolal najvyššie nasadeného Alexa de Minaura z Austrálie 7:6 a 6:4.

    V boji o finále sa stretne s krajanom Taylorom Fritzom, ten si poradil s ďalším Američanom Alexom Michelsenom 6:1, 3:6 a 7:6.

    V druhom semifinále sa stretnú Španiel Rafael Jodar a Čiľan Alejandro Tabilo.

    VIDEO: zostrih štvrťfinálových zápasov Fritz - Michelsen a Jodar - Musetti.

    Jodar zdolal vo štvrťfinále Lorenza Musettiho 1:6, 6:1 a 6-4 a Tabilo si poradil s Američanom Benom Sheltonom 4:6, 7:5, a 6:4.

    ATP Washington 2026

    Dvojhra - štvrťfinále:

    Brandon Nakashima (USA) - Alex de Minaur (Aus.) 7:6 (5), 6:4

    Taylor Fritz (USA-) - Alex Michelsen (USA) 6:1, 3:6, 7:6 (6)

    Rafael Jodar (Šp.) - Lorenzo Musetti (Tal.-4) 1:6, 6:1, 6:4

    Alejandro Tabilo (Čile) - Ben Shelton (USA-2) 4:6, 7:5, 6:4


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