VIDEO: Česká radosť v Nottinghame. Bouzková oslavuje štvrtý titul v kariére

WTA Nottingham 2026
dvojhra - finále:
Marie Bouzková (ČR-4) - Emma Navarrová (USA-3) 7:6 (5), 4:6, 6:2
Tenistka Marie Bouzková vo finále v Nottinghame porazila Američanku Emmu Navarrovú 7: 6, 4: 6, 6: 2 a prvýkrát získala titul na tráve.
V stretnutí, ktoré vyhrala za necelé tri hodiny, sa vysporiadala aj so zranením pravej nohy.
Dvadsaťsedemročná Bouzková nadviazala na aprílový triumf z antukového turnaja v Bogote a celkovo si v jubilejnom desiatom finále pripísala štvrtý titul.
V Nottinghame zvíťazila ako druhá Češka po Karolíne Plíškovej v roku 2016, ktorú Bouzková tento rok vyradila v semifinále.
Má teraz tituly zo všetkých troch povrchov. Uspela tiež v rokoch 2022 a 2025 na "harde" v Prahe.
VIDEO: Zostrih zápasu Bouzková - Navarrová
Bouzková sa po víťazstve posunie v rebríčku WTA na 22. miesto, a vylepší si tak osobné maximum. Navarrová naopak nenadviazala na tohtoročný triumf zo Štrasburgu, vo finálovom stretnutí na elitnom okruhu prehrala prvýkrát a štvrtý titul nepridala.
Pražskej rodačke Bouzkovej dnes pomohli štyri využité brejkbaly z celkových 14, o servis prišla trikrát. Navarrovej nepomohlo ani desať es.
Bouzková v prvom sete nevyužila dvakrát vedenie o brejk. Za stavu 5:6 si navyše poranila pravé chodidlo a nechala si ho počas stavu 0:30 ošetriť. Navarrová si potom vypracovala pri vedení 40:15 dva setbaly, Bouzková ich ale odvrátila, vysporiadala sa aj s ďalšou pauzou kvôli nevoľnosti diváka a vynútila si skrátenú hru. V nej vymazala manko 1:3 a tie-break získala po otočke zo stavu 4:5 na 7:5.
V druhej sade Bouzková naopak na príjme neuspela. Prišla o servis v piatej hre a manko už nedohnala. Hoci si ešte v koncovke vypracovala za stavu 4:5 tri brejkbaly, Navarrová ich odvrátila a duel vyrovnala.
V treťom sete rozhodla Bouzková hneď v úvode. V druhom game zobrala Navarrovej servis, dostala sa následne do vedenia 3:0 a súperke už ďalšiu šancu na brejk nepovolila. Zápas ukončila na príjme, keď za stavu 5:2 premenila prvý mečbal.