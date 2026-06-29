Wimbledon presvedčil Sinnera a Sabalenkovú ukončiť bojkot. Hráči čakajú na návrhy vedenia

Elitní tenisti vrátane Jannika Sinnera a Aryny Sabalenkovej zrušili svoj bojkot médií po rozhovoroch s vedením All England Clubu.
Uviedli však, že obmedzia svoju mediálnu aktivitu na 15 minút pred turnajom a po zápasoch počas prvého týždňa.
Bojkot bol súčasťou prebiehajúcej kampane hráčov s názvom „Projekt RedEye“ s cieľom prinútiť grandslamové turnaje platiť vyššie odmeny, prispievať do programov sociálnej starostlivosti pre hráčov a dať im zmysluplné slovo pri rozhodovaní.
„Po konštruktívnych stretnutiach medzi zástupcami hráčov a vedením AELTC počas víkendu hráči potvrdili, že od pondelka 29. júna obnovia bežné mediálne povinnosti na turnaji.
Toto rozhodnutie je založené na záväzku Wimbledonu vrátiť sa s konkrétnymi návrhmi, ktoré sa budú zaoberať všetkými tromi bodmi návrhu hráčov z júla 2025.
Základné záležitosti zostávajú nevyriešené a hráči po prijatí návrhov starostlivo vyhodnotia.
Hráči tiež poskytnú Wimbledonu ďalšie informácie, o ktoré požiadali v súvislosti s týmito návrhmi počas
turnaja. Konštruktívny dialóg s Wimbledonom a ostatnými grandslamovými turnajmi bude pokračovať,“ uviedla skupina hráčov v oficiálnom vyhlásení.
Po tom, čo skupina dvadsiatich hráčov poslala list štyrom grandslamovým turnajom, vystupňovala svoju kampaň na turnaji Roland Garros po tom, čo bola nespokojná s nedostatkom pokroku v rozhovoroch a úrovni odmien na Roland Garros.
Ich protest spočíval v obmedzení mediálnej aktivity na iba 15 minút pred turnajom – symbolizujúc približné percento príjmov, ktoré údajne grandslamy vyplácajú ako výhry.
Hráči požadovali, aby to tento rok bolo 16 percent s cieľom stúpnuť na cieľ 22 percent do roku 2030.
Počas svojich nedávnych mediálnych povinností však veľká časť hráčov nepôsobila jednotne.
Viacerí prekročili 15 minútový „limit“, zatiaľ čo iní uviedli, že sa nezúčastňujú bojkotu, pretože chceli prejaviť uznanie za konanie Wimbledonu.