    Veľká dráma a jedno z najväčších víťazstiev. Američan vyradil Alcaraza vo štvrťfinále US Open

    Ben Shelton.
    Ben Shelton. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|9. sep 2026 o 09:36
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    Španiel obhajoval titul.

    US Open 2026

    Dvojhra mužov - štvrťfinále:

    Ben Shelton (USA-8) - Carlos Alcaraz (Šp.-2) 6:7 (5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (7)

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz vypadol vo štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open a neobháji vlaňajší titul.

    Druhý nasadený hráč podľahol v stredajšom súboji ôsmemu Benovi Sheltonovi z USA v piatich setoch 7:6 (5), 1:6, 3:6, 6:1 a 6:7, keď supertajbrejk prehral 7:10.

    V prvom sete si obaja hráči držali podanie až do jedenásteho gemu, potom prišiel brejk Alcaraza, no nasledoval rebrejk a o víťazovi rozhodol až tajbrejk. V ňom uspel obhajca trofeje 7:5.

    VIDEO: Supertajbrejk medzi Alcarazom a Sheltonom

    V druhom dejstve však po troch dlhých gemoch prišiel o podanie, stratil rytmus a množstvo chýb ho stálo prehru 1:6. Shelton bol rozbehnutý, ďalší brejk pridal v tretej hre tretieho setu (3:0) a dopodával na 6:3.

    Alcaraz však nezložil zbrane, v úvode štvrtého setu odvrátil dva brejkbaly, sám uspel dvakrát pri podaní súpera a nakoniec vyhral jednoznačne 6:1.

    Do rozhodujúcej časti tak išiel v lepšej pozícii, no proti dobre hrajúcemu Sheltonovi ju nepotvrdil. Obaja hráči si držali podanie až do záveru a o víťazovi tak musel rozhodnúť až supertajbrejk. Alcaraz v ňom prehrával už 1:3, no štyrmi bodmi v sérii otočil na 5:3.

    Potom však opäť kopil chyby, Shelton to využil a duel uzavrel esom - 10:7. Zápas trval vyše štyri a polhodiny a skončil sa o o pol štvrtej ráno miestneho času.

    Alcaraz nepostúpil do štvrtého semifinále na US Open. Shelton pridal druhú účasť medzi najlepšou štvoricu v New Yorku po roku 2023, keď prehral s neskorším šampiónom Novakom Djokovičom.

    „Bola to vojna, epický zápas, taký fyzický. Carlos je už vo veku 23 rokov jeden z najväčších šampiónov v našom športe.

    Vždy je zábava byť proti nemu na kurte. Určite najpríjemnejší zápas, aký som v kariére mal,“ povedal Shelton.

    „Bolo to tesné. Bolo to tesné. Takže nebudem sklamaný, že som nakoniec nevyhral. Som na seba hrdý, na to, ako som bojoval. Z kurtu odchádzam s úsmevom, zdravý, a toto som potreboval,“ vyhlásil Alcaraz.

    V boji o finále sa stretne s ďalším domácim hráčom Francesom Tiafoem.

    Tenis

    Tenis

    Ben Shelton.
    Ben Shelton.
    Veľká dráma a jedno z najväčších víťazstiev. Američan vyradil Alcaraza vo štvrťfinále US Open
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