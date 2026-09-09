Veľká dráma a jedno z najväčších víťazstiev. Američan vyradil Alcaraza vo štvrťfinále US Open

US Open 2026
Dvojhra mužov - štvrťfinále:
Ben Shelton (USA-8) - Carlos Alcaraz (Šp.-2) 6:7 (5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (7)
Španielsky tenista Carlos Alcaraz vypadol vo štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open a neobháji vlaňajší titul.
Druhý nasadený hráč podľahol v stredajšom súboji ôsmemu Benovi Sheltonovi z USA v piatich setoch 7:6 (5), 1:6, 3:6, 6:1 a 6:7, keď supertajbrejk prehral 7:10.
V prvom sete si obaja hráči držali podanie až do jedenásteho gemu, potom prišiel brejk Alcaraza, no nasledoval rebrejk a o víťazovi rozhodol až tajbrejk. V ňom uspel obhajca trofeje 7:5.
VIDEO: Supertajbrejk medzi Alcarazom a Sheltonom
V druhom dejstve však po troch dlhých gemoch prišiel o podanie, stratil rytmus a množstvo chýb ho stálo prehru 1:6. Shelton bol rozbehnutý, ďalší brejk pridal v tretej hre tretieho setu (3:0) a dopodával na 6:3.
Alcaraz však nezložil zbrane, v úvode štvrtého setu odvrátil dva brejkbaly, sám uspel dvakrát pri podaní súpera a nakoniec vyhral jednoznačne 6:1.
Do rozhodujúcej časti tak išiel v lepšej pozícii, no proti dobre hrajúcemu Sheltonovi ju nepotvrdil. Obaja hráči si držali podanie až do záveru a o víťazovi tak musel rozhodnúť až supertajbrejk. Alcaraz v ňom prehrával už 1:3, no štyrmi bodmi v sérii otočil na 5:3.
Potom však opäť kopil chyby, Shelton to využil a duel uzavrel esom - 10:7. Zápas trval vyše štyri a polhodiny a skončil sa o o pol štvrtej ráno miestneho času.
Alcaraz nepostúpil do štvrtého semifinále na US Open. Shelton pridal druhú účasť medzi najlepšou štvoricu v New Yorku po roku 2023, keď prehral s neskorším šampiónom Novakom Djokovičom.
„Bola to vojna, epický zápas, taký fyzický. Carlos je už vo veku 23 rokov jeden z najväčších šampiónov v našom športe.
Vždy je zábava byť proti nemu na kurte. Určite najpríjemnejší zápas, aký som v kariére mal,“ povedal Shelton.
„Bolo to tesné. Bolo to tesné. Takže nebudem sklamaný, že som nakoniec nevyhral. Som na seba hrdý, na to, ako som bojoval. Z kurtu odchádzam s úsmevom, zdravý, a toto som potreboval,“ vyhlásil Alcaraz.
V boji o finále sa stretne s ďalším domácim hráčom Francesom Tiafoem.