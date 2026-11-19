Trojnásobná grandslamová šampiónka Ashleigh Bartyová bude budúci rok uvedená do Medzinárodnej tenisovej siene slávy.
O prijatí Austrálčanky, ktorá ukončila kariéru pred štyrmi rokmi, informovala Sieň slávy na svojej webovej stránke.
Rovnakej pocty sa počas augustového slávnostného ceremoniálu v americkom Newporte dostane aj japonskému tenistovi na vozíku Šingovi Kuniedovi, ktorý získal štyri paralympijské zlaté medaily a 50 grandslamových titulov.
Bartyová triumfovala na troch grandslamových turnajoch na rôznych povrchoch. Na antuke na Roland Garros v roku 2019 aj na tráve vo Wimbledone v roku 2021 zdolala vo finále české súperky – v Paríži Markétu Vondroušovú a v Londýne Karolínu Plíškovú.
V Melbourne potom v roku 2022 ukončila 44-ročné čakanie Austrálie na triumf v ženskej dvojhre a krátko nato prekvapivo oznámila koniec kariéry. Na čele svetového rebríčka strávila 121 týždňov.
„Cítim sa nesmierne poctená. Mala som šťastie, že som mohla vzhliadať k mnohým austrálskym priekopníkom, ktorí formovali tento šport.
To, že sa moje meno spomína po ich boku, je pre mňa neuveriteľný pocit,“ uviedla Bartyová, ktorá sa po ukončení kariéry vydala za golfistu Garryho Kissicka.
V roku 2023 sa im narodil syn Hayden. V auguste tohto roka bol do Siene slávy uvedený aj Roger Federer, víťaz 20 grandslamových turnajov.
Medzi tenisovými legendami je aj osem českých mien. Ako posledná z nich bola v roku 2018 do Siene slávy uvedená Helena Suková.