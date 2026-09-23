Zdravotné problémy sa opäť ozvali. Krejčíková musela odstúpiť z turnaja v Singapure

Tenistka Barbora Krejčíková kvôli zraneniu chrbta nenastúpila v Singapure k dnešnému stretnutiu druhého kola s obhajkyňou titulu Elise Mertensovou z Belgicka. Informoval o tom web WTA.
Tridsaťročná Krejčíková v prvom kole po veľkom boji a dvoch odvrátených mečbaloch zdolala 6:0, 5:7 a 7:6 Annu-Lenu Friedsamovú z Nemecka.
Pre prvé víťazstvo po sérii štyroch porážok v rade si došla aj napriek tomu, že v rozhodujúcej sade si nechala ošetriť chrbát.
Krejčíkovú v poslednom čase trápia zdravotné ťažkosti veľmi často. Vlani mala opakovane problémy s kolenom, tento rok nehrala tri mesiace kvôli zraneniu stehna a v júni kvôli chorobe nenastúpila k finále na turnaji v Hertogenboschi.