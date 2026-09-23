    Zdravotné problémy sa opäť ozvali. Krejčíková musela odstúpiť z turnaja v Singapure

    Barbora Krejčíková
    Barbora Krejčíková (Autor: SITA/AP)
    ČTK|23. sep 2026 o 09:31
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    Mala nastúpiť proti obhajkyni titulu.

    Tenistka Barbora Krejčíková kvôli zraneniu chrbta nenastúpila v Singapure k dnešnému stretnutiu druhého kola s obhajkyňou titulu Elise Mertensovou z Belgicka. Informoval o tom web WTA.

    Tridsaťročná Krejčíková v prvom kole po veľkom boji a dvoch odvrátených mečbaloch zdolala 6:0, 5:7 a 7:6 Annu-Lenu Friedsamovú z Nemecka.

    Pre prvé víťazstvo po sérii štyroch porážok v rade si došla aj napriek tomu, že v rozhodujúcej sade si nechala ošetriť chrbát.

    Krejčíkovú v poslednom čase trápia zdravotné ťažkosti veľmi často. Vlani mala opakovane problémy s kolenom, tento rok nehrala tri mesiace kvôli zraneniu stehna a v júni kvôli chorobe nenastúpila k finále na turnaji v Hertogenboschi.

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