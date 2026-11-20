Tenisová ATP Tour v piatok predstavila nový plán odmeňovania hráčov, ktorého celkový objem by mal od roku 2028 presiahnuť 350 miliónov dolárov. Lepšie finančné podmienky prinesie 250 najlepším hráčom mužského tenisu.
V rámci stratégie „One Vision“, ktorú presadzuje predseda ATP Andrea Gaudenzi, by mali od roku 2028 hráči z prvej stovky rebríčka zarobiť minimálne 1,1 milióna dolárov, čo predstavuje nárast o 39 percent v porovnaní s rokom 2025.
Hráči z prvej 175-ky by mali získať najmenej 450-tisíc dolárov (nárast o 47 percent) a tenisti z prvej 250-ky minimálne 250-tisíc dolárov (nárast o 67 percent).
Súčasťou plánu bude od roku 2028 centrálna investícia presahujúca 100 miliónov dolárov. Zahŕňa bonusový fond ATP vo výške 50 miliónov dolárov, 25 miliónov dolárov na odmeny za konečné umiestnenie v rebríčku a ďalších 26 miliónov dolárov určených na hráčske dôchodky.
V spojení s odmenami na turnajoch a podielmi hráčov na ziskoch podujatí presiahne celková suma vyplatená tenistom v rámci ATP 350 miliónov dolárov. Po započítaní odmien z grandslamových turnajov by mala prekročiť pol miliardy dolárov.
„Náklady na súťaženie na najvyššej úrovni sú značné a chceme, aby viac hráčov malo finančnú podporu a istotu potrebnú na investovanie do svojich tímov, prípravy a v konečnom dôsledku aj kariéry,“ uviedol Gaudenzi podľa agentúry AP.
Kontroverzný návrh na obmedzenie počtu účastníkov vo štvorhre a výrazné zníženie finančných odmien v tejto kategórii odložili.
„Diskusie o navrhovaných zmenách vo štvorhre budú pokračovať, aby bol dostatok času na ďalšie konzultácie pred prijatím rozhodnutia do konca roka. Štvorhra zostáva neoddeliteľnou súčasťou ATP Tour a cieľom tejto revízie je nájsť model, ktorý zabezpečí jej dlhodobú budúcnosť,“ uviedla ATP vo svojom stanovisku.
Gaudenzi sa zároveň vyjadril aj k turnajom v katarskej Dauhe a Dubaji v Spojených arabských emirátoch, ktoré sú napriek bezpečnostnej situácii na Blízkom východe naďalej naplánované v dvoch po sebe nasledujúcich februárových týždňoch. Konečné rozhodnutie padne šesť až osem týždňov pred ich začiatkom, uviedol Gaudenzi.
„Rozhodli sme sa počkať a sledovať vývoj situácie. Geopolitickú situáciu v regióne, samozrejme, nemáme pod kontrolou. Bezpečnosť hráčov a našich zamestnancov je pre nás mimoriadne dôležitá,“ pokračoval.
Medzi zvažovanými náhradnými riešeniami je rozšírenie turnajov v Dallase a mexickom Acapulcu, ktoré sa majú konať v rovnakom období.
„Zvažujeme rôzne možnosti, napríklad pridanie ďalších turnajov alebo rozšírenie počtu účastníkov na iných podujatiach,“ dodal Gaudenzi.