    VIDEO: Sabalenková prerušila svoj zápas na US Open: Niekto fajčí marihuanu, je to silné

    Aryna Sabalenková.
    Aryna Sabalenková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. sep 2026 o 22:14
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    Bieloruska si vymenila niekoľko gest so svojím tímom.

    Svetová jednotka ženského tenisu Bieloruska Aryna Sabalenková prerušila svoj piatkový zápas 3. kola na grandslamovom US Open, pretože jej prekážal zápach marihuany.

    Najvyššie nasadená hráčka a víťazka podujatia z predchádzajúcich dvoch rokov podávala v treťom geme duelu na štadióne Louisa Armstronga.

    Loptičku si vyhodila nad hlavu, no nechala ju padnúť na kurt a to isté sa zopakovalo aj pred ďalšou výmenou.

    Niekto tu fajčí marihuanu

    Bieloruska si vymenila niekoľko gest so svojím tímom a následne požiadala o pomoc rozhodkyňu. „Niekto tu fajčí marihuanu. Spravíte s tým niečo? Lebo je to naozaj silné,“ povedala Sabalenková podľa portálu The Athletic.

    VIDEO: Sabalenková cítila marihuanu

    Na tlačovej konferencii potom Bieloruska povedala, že ju incident príliš nevyrušil. Duel proti uzbeckej reprezentantke Kamille Rachimovovej zvládla v dvoch setoch 6:3, 6:4.

    Je trochu náročné vyrovnať sa s tým zápachom

    „Nechcem vám odopierať relax a v konečnom dôsledku si môžete robiť čo chcete, no nerobte to prosím v blízkosti kurtov.

    Je trochu náročné vyrovnať sa s tým zápachom, keď sa snažíte podať čo najlepší výkon. Neviem, či to išlo z hľadiska alebo z okolia, lebo vietor to dokáže doniesť až na štadión. Dúfam len, že si na to dajú do budúcna väčší pozor,“ vyjadrila sa Sabalenková.

    VIDEO: Sabalenková v rozhovore po zápase

    Hovorca Americkej tenisovej asociácie povedal, že „nemôžu kontrolovať, čo sa deje mimo areálu“, avšak „neustále dbajú na to, aby sa v okolí nefajčilo.“ Organizátori nenašli nikoho, kto by na štadióne fajčil marihuanu.

    Viacero hráčov sa však už v minulosti na US Open sťažovalo na tento zápach. Za zdroj mnohí považujú park za areálom, v ktorom sa odohrávajú zápasy.

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