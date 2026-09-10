ONLINE: Aryna Sabalenková - Jessica Pegulová dnes, US Open 2026 LIVE (semifinále)

Tenistky Aryna Sabalenková a Jessica Pegulová v noci na piatok nastúpia v semifinále dvojhry žien na grandslamovom turnaji US Open 2026.
Zvládne Sabalenková splniť rolu favoritky?
Kde sledovať US Open v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Aryna Sabalenková - Jessica Pegulová dnes (dvojhra žien, semifinále, US Open 2026, výsledky, piatok, LIVE)
US Open - ženy Semifinále 2026
11.09.2026 o 01:00
Sabolenková
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Pegulaová
Prenos
Cesta turnajem – Jessica Pegulaová
1. kolo: Elena Gabriela Ruseová (ROU) 6:3, 6:2
2. kolo: Sofia Keninová (USA) 6:3, 6:1
3. kolo: Leylah Fernandezová (CAN) 1:6, 6:4, 6:3
Osmifinále: Sorana Cirsteaová (ROU) 6:3, 6:4
Čtvrtfinále: Emma Navarrová (USA) 3:6, 6:4, 6:3
1. kolo: Elena Gabriela Ruseová (ROU) 6:3, 6:2
2. kolo: Sofia Keninová (USA) 6:3, 6:1
3. kolo: Leylah Fernandezová (CAN) 1:6, 6:4, 6:3
Osmifinále: Sorana Cirsteaová (ROU) 6:3, 6:4
Čtvrtfinále: Emma Navarrová (USA) 3:6, 6:4, 6:3
Cesta turnajem – Aryna Sabalenková
1. kolo: Camila Osoriová (COL) 6:2, 6:4
2. kolo: Polina Jatcenková (-) 6:1, 6:1
3. kolo: Kamilla Rachimovová (UZB) 6:3, 6:4
Osmifinále: Taylor Townsendová (USA) 6:4, 6:3
Čtvrtfinále: Linda Nosková (CZE) 7:6, 3:6, 7:6
1. kolo: Camila Osoriová (COL) 6:2, 6:4
2. kolo: Polina Jatcenková (-) 6:1, 6:1
3. kolo: Kamilla Rachimovová (UZB) 6:3, 6:4
Osmifinále: Taylor Townsendová (USA) 6:4, 6:3
Čtvrtfinále: Linda Nosková (CZE) 7:6, 3:6, 7:6
Vzájemné zápasy 9:4
Jak už bylo zmíněno, tak jedná se o reprízu finále US Open 2024, kdy Sabalenková vyhrála dvakrát 6:4. Běloruska porazila Američanku také loni v semifinále newyorského grandslamu 4:6, 6:3, 6:4. V posledním vzájemném duelu ale v semifinále v Berlíně na trávě se radovala Pegulaová 6:4, 6:7, 6:0.
Jak už bylo zmíněno, tak jedná se o reprízu finále US Open 2024, kdy Sabalenková vyhrála dvakrát 6:4. Běloruska porazila Američanku také loni v semifinále newyorského grandslamu 4:6, 6:3, 6:4. V posledním vzájemném duelu ale v semifinále v Berlíně na trávě se radovala Pegulaová 6:4, 6:7, 6:0.
Jessica Pegulaová
Světová trojka Jessica Pegulaová je potřetí za sebou v semifinále US Open. Před dvěma lety otáčela z 1:6, 0:2 proti Karolíně Muchové. Loni podlehla ve třech setech Aryně Sabalenkové. Američanka platí za jednu z nejlepších tenistek, které nikdy nevyhrály grandslam. Je jisté, že ve 32 letech se její čas na zisk titulu z turnaje velké čtyřky krátí. Do finále se podívala pouze ve zmíněném roce 2024 v New Yorku.
V letošní sezoně zapsala vítězka jedenácti turnajů WTA dva tituly. Podmanila si Dubaj a zelenou antuku v Charlestonu. Co se týče grandslamů, tak v Melbourne skončila v semifinále proti Rybakinové a v Paříži nestačila v prvním kole na Australanku Birrellovou. Na Wimbledonu prohrála ve čtvrtfinále s Coco Gauffovou. Dnes bude útočit na své šesté finále v tomto roce. Naposledy v Cincinnati ji porazila právě zmíněná Gauffová, když ji povolila jen šest gamů.
Světová trojka Jessica Pegulaová je potřetí za sebou v semifinále US Open. Před dvěma lety otáčela z 1:6, 0:2 proti Karolíně Muchové. Loni podlehla ve třech setech Aryně Sabalenkové. Američanka platí za jednu z nejlepších tenistek, které nikdy nevyhrály grandslam. Je jisté, že ve 32 letech se její čas na zisk titulu z turnaje velké čtyřky krátí. Do finále se podívala pouze ve zmíněném roce 2024 v New Yorku.
V letošní sezoně zapsala vítězka jedenácti turnajů WTA dva tituly. Podmanila si Dubaj a zelenou antuku v Charlestonu. Co se týče grandslamů, tak v Melbourne skončila v semifinále proti Rybakinové a v Paříži nestačila v prvním kole na Australanku Birrellovou. Na Wimbledonu prohrála ve čtvrtfinále s Coco Gauffovou. Dnes bude útočit na své šesté finále v tomto roce. Naposledy v Cincinnati ji porazila právě zmíněná Gauffová, když ji povolila jen šest gamů.
Aryna Sabalenková
Aryna Sabalenková je ještě stále světovou jedničkou. V pondělí ale po 99 týdnech přepustí místo na čele žebříčku WTA Kazašce Rybakinové. Ta poprvé od října 2024 vystřídá Bělorusku. Nic na tom nezmění ani pokud Sabalenková potřetí za sebou vyhraje US Open. V USA triumfovala loni, když ve finále zdolala domácí Anisimovovou a před dvěma lety pak přehrála v souboji o titul Jessicu Pegulaovou. Sabalenková tak v New Yorku neprohrála od finále s Gauffovou v roce 2023, tedy devatenáct duelů.
Před US Open neoplývala bůhvíjakou formou a valila se na ni kritika, že se už se tolik nesoustředí na tenisu, což během amerického grandslamu rázně vyvrátila. Běloruska v tomto roce vyhrála turnaj v Brisbane a hlavně získala Sunshine Double. Nicméně zhruba od porážky s Ruskou Šnajderovou ve čtvrtfinále Roland Garros, kdy promarnila vedení o set a dva brejky, je na své poměry z formy.
Od šokující porážky nebylo daleko hned po Paříži, kdy ve čtvrtfinále v Berlíně otáčela z 2:6, 0:4 proti Nkole Bartůňkové. Poté v semifinále schytala v rozhodujícím setu kanára od Pegualové a na finále s Lindou Noskovou mohla zapomenout. Vyřazení v osmifinále Wimbledonu s Osakaovou jen prohloubilo trápení Bělorusky na travnatém grandslamu.
Při přípravě na US Open pak vyhrála Sabalenková jen čtyři zápasy. V Torontu a Cincinnati skončila shodně v osmifinále. V Kanadě podlehla Rusce Alexandrovové, která žije v Praze. V Cincinnati ji přehrála Sára Bejlek ve dvou setech a dočkala se životního vítězství.
Aryna Sabalenková je ještě stále světovou jedničkou. V pondělí ale po 99 týdnech přepustí místo na čele žebříčku WTA Kazašce Rybakinové. Ta poprvé od října 2024 vystřídá Bělorusku. Nic na tom nezmění ani pokud Sabalenková potřetí za sebou vyhraje US Open. V USA triumfovala loni, když ve finále zdolala domácí Anisimovovou a před dvěma lety pak přehrála v souboji o titul Jessicu Pegulaovou. Sabalenková tak v New Yorku neprohrála od finále s Gauffovou v roce 2023, tedy devatenáct duelů.
Před US Open neoplývala bůhvíjakou formou a valila se na ni kritika, že se už se tolik nesoustředí na tenisu, což během amerického grandslamu rázně vyvrátila. Běloruska v tomto roce vyhrála turnaj v Brisbane a hlavně získala Sunshine Double. Nicméně zhruba od porážky s Ruskou Šnajderovou ve čtvrtfinále Roland Garros, kdy promarnila vedení o set a dva brejky, je na své poměry z formy.
Od šokující porážky nebylo daleko hned po Paříži, kdy ve čtvrtfinále v Berlíně otáčela z 2:6, 0:4 proti Nkole Bartůňkové. Poté v semifinále schytala v rozhodujícím setu kanára od Pegualové a na finále s Lindou Noskovou mohla zapomenout. Vyřazení v osmifinále Wimbledonu s Osakaovou jen prohloubilo trápení Bělorusky na travnatém grandslamu.
Při přípravě na US Open pak vyhrála Sabalenková jen čtyři zápasy. V Torontu a Cincinnati skončila shodně v osmifinále. V Kanadě podlehla Rusce Alexandrovové, která žije v Praze. V Cincinnati ji přehrála Sára Bejlek ve dvou setech a dočkala se životního vítězství.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 01:00.