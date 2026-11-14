VIDEO: Jej slová vyvolali vášne. Sabalenková vraj vulgárne urazila Ukrajincov či súperku

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková prežila veľmi trpký záver sezóny. Prehrala finále US Open, neuspela na turnajoch v Číne, prišla o post svetovej jednotky a zlyhala aj na Turnaji majsteriek.
V kalifornskom Indian Wells síce v prvom zápase zdolala Češku Karolínu Muchovú, no následne podľahla Mirre Andrejevovej a Eline Svitolinovej.
Prehra proti 32-ročnej Ukrajinke znamenala, že Sabalenková končí už v základnej skupine a turnaj pre osem najlepších hráčok roka opäť nevyhrá.
V zápase so Svitolinovou sa navyše mala prezentovať hanlivým spôsobom a adresovať vulgarizmy na krajinu súperky, respektíve na ňu samotnú.
Analyzovali pohyb pier
Sabalenková po získanom druhom sete 6:3 brejkla Svitolinovú hneď v úvode rozhodujúceho dejstva a zdalo, že má zápas pod kontrolou.
Lenže o výhodu podania vzápätí prišla, robila zbytočné chyby a jej hra sa začala rozpadať. Netrvalo dlho a za stavu 2:1 a 40:15 mohla ísť do vedenia o brejk rodáčka z ukrajinskej Odesy.
Prvý brejkbal odvrátila Sabalenková víťazným bekhendom, no rozladená z predošlého priebehu si neodpustila zopár slov "popod nos".
VIDEO: Kontroverzný moment zo zápasu Sabalenková - Svitolinová
Pre väčšinu fanúšikov išlo o neidentifikovateľné slová, no pre Ukrajincov nie. Nezávislý ukrajinský tenisový portál (BTU) analyzoval pohyb jej pier a tvrdí, že Bieloruska sa vyjadrovala vulgárne.
Buď mala niekdajšia svetová jednotka povedať "Tí zasr... Ukrajinci" alebo svoje slová adresovať priamo Svitolinovej: "Tá zasr... ukrajinská pi..".
Portál The Sunday Guardian dodáva, že ide o obvinenie založené na odčítaní z pier a neexistujú žiadne zvukové záznamy, ktoré by to potvrdili.
Pôsobila bezmocne
Video vyvolalo vášne na sociálnych sieťach. Sú ľudia, ktorí tomu veria, iní neveria. Pravdu vie azda len samotná Aryna Sabalenková.
Je však nespochybniteľné, že v danom momente bola psychicky rozladená a v návale emócii jej mohli vyjsť z úst ostrejšie slová.
Vzťah medzi týmito hráčkami je napätý odkedy sa Bielorusko podieľa na vojenskom konflikte na Ukrajine. Svitolinová nepodáva Sabalenkovej ruku, rovnako ako ďalším bieloruským a ruským tenistkám.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Aryna Sabalenková - Elina Svitolinová
Dokonca sa na Turnaji majsteriek neuskutočnila ani tradičná spoločná fotografia, keďže Ukrajinka nechcela byť na jednom zábere so Sabalenkovou a tiež s Andrejevovou - s oboma hrala v skupine.
"Bol to náročný zápas, najmä po mentálne stránke. Snažila som sa hrať bod po bode, nájsť svoju hru a bojovať až do konca," povedala Svitolinová.
Sabalenková po prehre okamžite opustila kurt, dokonca ani nemávala divákov. Podľa dlhoročného ruského komentátora Iľju Ryvlina jej chýbalo sebavedomie a nechala sa pohltiť nervozitou.
"Pôsobila úplne bezmocne a každým ďalším gemom padala do hlbšej jamy. Psychicky sa rekordne prepadla.
Takú ako na Turnaji majsteriek som ju nikdy nevidel," povedal pre web Metaratings.by.