Outsider si zahrá prvé finále kariéry. Vyzve obhajcu titulu Shapovalova

Francúzsky tenista Arthur Gea si v mexickom Los Cabos zahrá prvýkrát v kariére finále turnaja ATP.
Až 127. hráč svetového rebríčka porazil v semifinále Colemana Wonga z Hongkongu 7:6, 6:3.
O titul zvedie dvadsaťjedenročný Gea súboj s obhajcom prvenstva Denisom Shapovalovom.
Kanadský tenista, ktorý vo štvrťfinále vyradil Dalibora Svrčinu, postúpil do finále po výhre nad Britom Cameronom Norriem. Víťaza turnaja z roku 2021 zdolal 6:3, 5:7, 6:4.
ATP Los Cabos 2026
Arthur Gea (Fr.) - Wong Coleman (Hongkong) 7:6 (7), 6:3
Denis Shapovalov (Kan.-8) - Cameron Norrie (V. Brit.-5) 6:4, 5:7, 6:4