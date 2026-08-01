    Outsider si zahrá prvé finále kariéry. Vyzve obhajcu titulu Shapovalova

    Arthur Gea.
    Arthur Gea. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|1. aug 2026 o 09:53
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    Shapovalov obhajuje titul z roku 2021 a cestou vyradil Svrčinu aj Norrieho.

    Francúzsky tenista Arthur Gea si v mexickom Los Cabos zahrá prvýkrát v kariére finále turnaja ATP.

    Až 127. hráč svetového rebríčka porazil v semifinále Colemana Wonga z Hongkongu 7:6, 6:3.

    O titul zvedie dvadsaťjedenročný Gea súboj s obhajcom prvenstva Denisom Shapovalovom.

    Kanadský tenista, ktorý vo štvrťfinále vyradil Dalibora Svrčinu, postúpil do finále po výhre nad Britom Cameronom Norriem. Víťaza turnaja z roku 2021 zdolal 6:3, 5:7, 6:4.

    ATP Los Cabos 2026

    Arthur Gea (Fr.) - Wong Coleman (Hongkong) 7:6 (7), 6:3

    Denis Shapovalov (Kan.-8) - Cameron Norrie (V. Brit.-5) 6:4, 5:7, 6:4

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