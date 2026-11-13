Náhradníčka Muchovej utrpela krutú prehru. Ako prvá však od Andrejevovej neinkasovala kanára

Turnaj majsteriek 2026
B-skupina:
Mirra Andrejevová (Rus.-3) - Diana Šnajderová (Rus.) 6:2, 6:1
Ruská tenistka Mira Andrejevová si vo svojom treťom zápase na MS WTA Tour v kalifornskom stredisku Indian Wells pripísala tretie víťazstvo.
Krajanku Dianu Šnajderovú zdolala hladko 6:2, 6:1. Už istá víťazka skupiny mala pôvodne nastúpiť proti Češke Karolíne Muchovej, ale tá sa odhlásila pre zažívacie problémy.
VIDEO: Zostrih zápasu Andrejevová - Šnajderová
Andrejevová predtým zdolala Svitolinovú aj Sabalenkovú, obom súperkám nadelila aj tzv. kanára.
V druhom súboji medzi Arynou Sabalenkovou a Elinou Svitolinovou vzíde semifinálová súperka pre ďalšiu Češku Lindu Noskovú.