    Náhradníčka Muchovej utrpela krutú prehru. Ako prvá však od Andrejevovej neinkasovala kanára

    Ruská tenistka Mira Andrejevová.
    Ruská tenistka Mira Andrejevová. (Autor: TASR/AP)
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    TASR|13. nov 2026 o 23:20
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    Druhá semifinalistka v skupine B vzíde zo záverečného zápasu.

    Turnaj majsteriek 2026

    B-skupina:

    Mirra Andrejevová (Rus.-3) - Diana Šnajderová (Rus.) 6:2, 6:1

    Ruská tenistka Mira Andrejevová si vo svojom treťom zápase na MS WTA Tour v kalifornskom stredisku Indian Wells pripísala tretie víťazstvo.

    Krajanku Dianu Šnajderovú zdolala hladko 6:2, 6:1. Už istá víťazka skupiny mala pôvodne nastúpiť proti Češke Karolíne Muchovej, ale tá sa odhlásila pre zažívacie problémy.

    VIDEO: Zostrih zápasu Andrejevová - Šnajderová

    Andrejevová predtým zdolala Svitolinovú aj Sabalenkovú, obom súperkám nadelila aj tzv. kanára.

    V druhom súboji medzi Arynou Sabalenkovou a Elinou Svitolinovou vzíde semifinálová súperka pre ďalšiu Češku Lindu Noskovú.

    Tabuľka B-skupiny Turnaja majsteriek

    Tenis

    Tenis

    Ruská tenistka Mira Andrejevová.
    Ruská tenistka Mira Andrejevová.
    Náhradníčka Muchovej utrpela krutú prehru. Ako prvá však od Andrejevovej neinkasovala kanára
    dnes 23:20
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