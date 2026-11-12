VIDEO: Sabalenková opäť zlyhala. Sľubne rozohraný zápas sa skončil kanárom

Turnaj majsteriek 2026
B-skupina:
Mirra Andrejevová (Rus.-3) - Aryna Sabalenková (Biel.-2) 6:4, 6:0
Ruská tenistka Mirra Andrejevová si na Turnaji majsteriek zaistila postup do semifinále.
V druhom zápase skupiny B zdolala Bielorusku Arynu Sabalenkovú 6:4, 6:0 a získala druhé víťazstvo v Indian Wells.
Šampiónka tohtoročného Roland Garros prechádza prestížnou súťažou zatiaľ bez straty setu. Sabalenkovú porazila rovnakým výsledkom ako v prvom stretnutí Svitolinovú a aj druhej súperke nadelila “kanára”.
Bielorusku zdolala tretíkrát v kariére a upravila bilanciu vzájomných zápasov na 3:4.
VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Andrejevová
Devätnásťročnej Andrejevovej pomohol proti Sabalenkovej obrat v prvom sete. V ňom strácala už 1:4, no piatimi gemami v rade dokázala vývoj úplne otočiť a sadu získať.
Štvornásobná grandslamová šampiónka Sabalenková sa navyše v druhom sete do hry nedokázala vrátiť.
Uhrala v ňom len sedem fiftínov a utŕžila “kanára”. O postup do semifinále sa tak stretne v priamom súboji so Svitolinovou.
Úradujúca šampiónka Roland Garros zaznamenala 16 víťazných úderov a iba šesť nevynútených chýb. Stala sa najmladšou semifinalistkou koncoročného šampionátu od roku 2009, keď medzi najlepšie štyri postúpila Dánka Caroline Wozniacka.
„Som ešte šťastnejšia ako po prvom zápase. Mám pocit, že by som dokázala odohrať ďalšie dva stretnutia. Som plná energie, nadšená a veľmi šťastná,“ uviedla Andrejevová podľa agentúry AFP.
Ruska sa zároveň stala prvou hráčkou v histórii turnaja, ktorá v oboch svojich úvodných dueloch na MS WTA Tour vyhrala jeden set 6:0.