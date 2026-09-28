Zranenie sa opakuje celý rok. Anisimovová predčasne ukončila sezónu

Americká tenistka Amanda Anisimovová na instagrame oznámila, že predčasne končí sezónu.
Svetová jedenástka si chce vo zvyšku roka doliečiť opakujúce sa zranenie zápästia.
Dvadsaťpäťročná Anisimovová naposledy hrala na US Open, kde prekvapujúco vypadla v 3. kole s Anastasiou Potapovovou z Rakúska.
Kvôli zraneniu sa najprv odhlásila z turnaja v Singapure a pred dnešným oznámením tiež z Pekingu, kde vlani po finálovej výhre nad Lindou Noskovou získala titul.
"Ahoj všetci, končím sezónu. Utrpela som opäť zranenie zápästia, ktoré si musím vyliečiť. Potrebujem čas na uzdravenie a vyčistenie hlavy. Uvidíme sa v roku 2027," uviedla bývalá svetová trojka a dvojnásobná grandslamová finalistka z minulého roka Anisimovová.