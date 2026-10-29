Roky márneho snaženia vystriedala sezóna snov. Zverev bude svetovou jednotkou

ATP Viedeň 2026
Alexander Zverev - Tallon Griekspoor 6:4, 7:5
Nemecký tenista Alexander Zverev sa na budúci týždeň stane prvýkrát v kariére svetovou jednotkou.
Istotu získal tohtoročný víťaz Roland Garros a US Open vďaka dnešnému postupu do štvrťfinále turnaja vo Viedni po výhre v 2. kole nad Holanďanom Tallonom Griekspoorom 6:4, 7:5.
VIDEO: Zostrih zápasu Alexander Zverev - Tallon Griekspoor
To, že si Zverev tento rok splní veľký kariérny sen a bude vládnuť rebríčku, bolo jasné už v prvej polovici októbra, keď aktuálna svetová jednotka Jannik Sinner pre zranenie ukončil sezónu a Španiel Carlos Alcaraz neuhral potrebné body.
Teraz je vďaka výsledkom hamburského rodáka vo Viedni zmena na čele oficiálna.
„Je to úžasný, mimoriadny pocit. Stáť tu a vedieť, že budem v pondelok svetovou jednotkou, to je jeden z najlepších pocitov na svete,“ uviedol dvadsaťdeväťročný Zverev, ktorý bude 30. svetovou jednotkou od zavedenia rebríčka v roku 1973.
Na tróne bude druhým Nemcom po Borisovi Beckerovi.
Zverev tento rok po rokoch márneho snaženia dosiahol premiérový grandslamový triumf, po antukovej Paríži navyše triumfoval aj na newyorských betónoch.
Celkovo vyhral 26 turnajov, má olympijské zlato z Tokia v roku 2021 a dva tituly z Turnaja majstrov.
Vo viedenskej Stadthalle bude jeho ďalším súperom Brit Arthur Fery.