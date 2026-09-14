    Zverev zmaril americký sen a je kráľom New Yorku. Staré jazvy zmizli (ohlasy médií)

    Alexander Zverev oslavuje víťazstvo vo finále US Open 2026.
    Fotogaléria (75)
    Alexander Zverev oslavuje víťazstvo vo finále US Open 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|14. sep 2026 o 07:26
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    Prečítajte si ohlasy svetových médií na triumf nemeckého tenistu Zvereva na US Open.

    Ohlasy médií po víťazstve Alexandra Zvereva na US Open nad Američanom Benom Sheltonom 6:3, 7:6 (2), 5:7, 6:2.

    Sky Sports: „Zverev vo finále zdolal Sheltona a spôsobil trpké sklamanie domácemu publiku v New Yorku.“

    atptour.com: „Staré jazvy zmizli, Zverev má druhý grandslamový titul.“

    BBC: „Zverev zavŕšil transformačný rok víťazstvom na US Open.“

    VIDEO: Zostrih zápasu Zverev - Shelton

    ESPN: „Zverev zmaril americké nádeje a má druhý veľký titul.“

    New York Times: „Zverev pracoval na tom, aby zdolal Alcaraza a Sinnera, namiesto toho zdolal všetkých ostatných.“

    Fotogaléria zo zápasu Alexander Zverev - Ben Shelton na US Open 2026 (finále)
    Ben Shelton v zápase proti Alexanderovi Zverevovi počas finálového duelu US Open 2026.
    Alexander Zverev v zápase proti Benovi Sheltonovi počas finálového duelu US Open 2026.
    Alexander Zverev v zápase proti Benovi Sheltonovi počas finálového duelu US Open 2026.
    Alexander Zverev v zápase proti Benovi Sheltonovi počas finálového duelu US Open 2026.
    75 fotografií
    Ben Shelton v zápase proti Alexanderovi Zverevovi počas finálového duelu US Open 2026.Alexander Zverev v zápase proti Benovi Sheltonovi počas finálového duelu US Open 2026.Ben Shelton v zápase proti Alexanderovi Zverevovi počas finálového duelu US Open 2026.Alexander Zverev v zápase proti Benovi Sheltonovi počas finálového duelu US Open 2026.Alexander Zverev v zápase proti Benovi Sheltonovi počas finálového duelu US Open 2026.Ben Shelton v zápase proti Alexanderovi Zverevovi počas finálového duelu US Open 2026.Ben Shelton v zápase proti Alexanderovi Zverevovi počas finálového duelu US Open 2026.Alexander Zverev v zápase proti Benovi Sheltonovi počas finálového duelu US Open 2026.Alexander Zverev v zápase proti Benovi Sheltonovi počas finálového duelu US Open 2026.Alexander Zverev v zápase proti Benovi Sheltonovi počas finálového duelu US Open 2026.Alexander Zverev v zápase proti Benovi Sheltonovi počas finálového duelu US Open 2026.Alexander Zverev v zápase proti Benovi Sheltonovi počas finálového duelu US Open 2026.Ben Shelton v zápase proti Alexanderovi Zverevovi počas finálového duelu US Open 2026.Ben Shelton v zápase proti Alexanderovi Zverevovi počas finálového duelu US Open 2026.Ben Shelton, of the United States, prepares to serve against Alexander Zverev, of Germany, during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Alexander Zverev, of Germany, front competes against Ben Shelton, of the United States, during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Ben Shelton, of the United States, returns the ball to Alexander Zverev, of Germany, during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Ben Shelton, of the United States, follows through on a shot to Alexander Zverev, of Germany, during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Ben Shelton, of the United States, returns the ball to Alexander Zverev, of Germany, during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Ben Shelton, of the United States, reaches to return the ball to Alexander Zverev, of Germany, during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Andres Kudacki)Ben Shelton, of the United States, reacts during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Alexander Zverev, of Germany, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Andres Kudacki)Alexander Zverev, of Germany, returns the ball to Ben Shelton, of the United States, during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev, of Germany, returns the ball to Ben Shelton, of the United States, during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Ben Shelton, of the United States, reacts during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Alexander Zverev, of Germany, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Andres Kudacki)Alexander Zverev, of Germany, reacts as he wins the second set during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Ben Shelton, of the United States, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev, of Germany, follows through on a serve to Ben Shelton, of the United States, during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Alexander Zverev, of Germany, follows through on a serve to Ben Shelton, of the United States, during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Alexander Zverev, of Germany, reacts as he wins the second set during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Ben Shelton, of the United States, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Alexander Zverev, of Germany, serves during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Ben Shelton, of the United States, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)Alexander Zverev, of Germany, returns the ball to Ben Shelton, of the United States, during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev, of Germany, follows through on a shot to Ben Shelton, of the United States, during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Ben Shelton, of the United States, reacts during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Alexander Zverev, of Germany, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Ben Shelton, of the United States, returns the ball to Alexander Zverev, of Germany, during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Ben Shelton, of the United States, reacts during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Alexander Zverev, of Germany, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Ben Shelton, of the United States, reacts during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Alexander Zverev, of Germany, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Ben Shelton, of the United States, reacts during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Alexander Zverev, of Germany, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Ben Shelton, of the United States, reacts during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Alexander Zverev, of Germany, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Ben Shelton, of the United States, bounces a tennis ball during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Alexander Zverev, of Germany, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)Alexander Zverev, of Germany, smiles after winning the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Ben Shelton, of the United States, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)Alexander Zverev, of Germany, celebrates after he won the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Ben Shelton, of the United States, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Alexander Zverev, of Germany, celebrates after he won the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Ben Shelton, of the United States, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Alexander Zverev, of Germany, smiles after winning the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Ben Shelton, of the United States, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)Alexander Zverev, of Germany, celebrates after he won the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Ben Shelton, of the United States, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Alexander Zverev, of Germany, celebrates after he won the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Ben Shelton, of the United States, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Alexander Zverev, of Germany, celebrates after he won the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Ben Shelton, of the United States, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Alexander Zverev, of Germany, left, greets Ben Shelton, of the United States, after Zverev won the men's singles final of the U.S. Open tennis championships Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Alexander Zverev, of Germany, left, and Ben Shelton, of the United States, right, meet at the net after Zverev won the men's singles final of the U.S. Open tennis championships Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Andres Kudacki)Alexander Zverev, of Germany, left, and Ben Shelton, of the United States, right, meet at the net after Zverev won the men's singles final of the U.S. Open tennis championships Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Andres Kudacki)Alexander Zverev, of Germany, left, greets Ben Shelton, of the United States, after Zverev won the men's singles final of the U.S. Open tennis championships Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev, of Germany, celebrates after he won the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Ben Shelton, of the United States, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev, of Germany, returns the ball to Ben Shelton, of the United States, during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Ben Shelton, of the United States, spins his racket during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Alexander Zverev, of Germany, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)Alexander Zverev, of Germany, returns the ball to Ben Shelton, of the United States, during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Ben Shelton, of the United States, reacts during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Alexander Zverev, of Germany, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Alexander Zverev, of Germany, celebrates after he won the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Ben Shelton, of the United States, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev, of Germany, reacts after he won the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Ben Shelton, of the United States, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev, of Germany, returns the ball to Ben Shelton, of the United States, during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev, of Germany, poses with the trophy after he won the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Ben Shelton, of the United States, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev, of Germany, kisses the trophy after winning the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Ben Shelton, of the United States, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)Alexander Zverev, of Germany, speaks after winning the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Ben Shelton, of the United States, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)Alexander Zverev, of Germany, speaks after winning the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Ben Shelton, of the United States, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)Ben Shelton, of the United States, holds a trophy after he lost the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Alexander Zverev, of Germany, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Ben Shelton, of the United States, reacts after he lost the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Alexander Zverev, of Germany, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev, of Germany, reacts after winning the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Ben Shelton, of the United States, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)Alexander Zverev, of Germany, speaks after winning the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Ben Shelton, of the United States, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)Alexander Zverev, of Germany, speaks after he won the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Ben Shelton, of the United States, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Soccer player Trinity Rodman, center, reacts after her boyfriend Ben Shelton, of the United States, lost the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Alexander Zverev, of Germany, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Alexander Zverev, of Germany, celebrates after he won the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Ben Shelton, of the United States, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev, of Germany, celebrates after he won the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Ben Shelton, of the United States, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Ben Shelton, of the United States, speaks after his loss in the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Alexander Zverev, of Germany, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)Ben Shelton, of the United States, holds a trophy after he lost during the men's singles final of the U.S. Open tennis championships against Alexander Zverev, of Germany, Sunday, Sept. 13, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)

    Bild: „Gigantický Zverev! Alexander to dokázal a je šampión US Open.“

    Der Spiegel: „Zverev je nový kráľ New Yorku.“

    Tenis

    Tenis

    Alexander Zverev oslavuje víťazstvo vo finále US Open 2026.
    Alexander Zverev oslavuje víťazstvo vo finále US Open 2026.
    Zverev zmaril americký sen a je kráľom New Yorku. Staré jazvy zmizli (ohlasy médií)
    dnes 07:26
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