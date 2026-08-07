    Turín už má dvoch istých účastníkov. Po Sinnerovi sa kvalifikoval Zverev

    Nemecký tenista Alexander Zverev.
    Nemecký tenista Alexander Zverev. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    ČTK|7. aug 2026 o 09:40
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    Získal istotu na základe výsledkov prebiehajúceho turnaja v Montreale.

    Alexander Zverev je po Jannikovi Sinnerovi druhým istým účastníkom Turnaja majstrov, ktorý sa pre osem najlepších tenistov sezóny uskutoční v novembri v Turíne.

    Taliansky líder svetového rebríčka sa kvalifikoval už v polovici júla vo Wimbledone, Nemec Zverev získal istotu na základe výsledkov prebiehajúceho turnaja Masters v Montreale. ATP o tom informovala na svojej webovej stránke.

    Sinner vyhral posledné dva ročníky Turnaja majstrov a pred domácimi fanúšikmi bude od 15. do 22. novembra bojovať o ďalšiu trofej.

    Zverev sa na ATP Finals prebojoval už po deviaty raz, šampiónom sa stal v rokoch 2018 a 2021. Tento rok sa nemecký tenista dočkal aj svojho prvého grandslamového titulu, keď triumfoval na antukovom Roland Garros. Vo Wimbledone prehral finále práve so Sinnerom.

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