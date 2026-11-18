Nemecký tenista Alexander Zverev čelí ďalšej žalobe zo strany svojej bývalej priateľky Brendy Pateovej.
Podľa nej Zverev porušil v júnovom rozhovore pre list L'Equipe podmienky mimosúdnej dohody, ktorú v roku 2024 uzavreli po tom, čo ho Pateová obvinila z napadnutia. Oficiálne doručenie žaloby dnes potvrdili právni zástupcovia tenisovej svetovej jednotky.
Pateová, ktorá má so Zverevom dcéru, podala žalobu v reakcii na Zverevov výrok pre francúzsky športový denník L'Equipe po tohtoročnom triumfe na Roland Garros.
Tenista v ňom na otázku na súdny spor z roku 2024 uviedol, že "bolo dokázané, že obvinenie bolo nepravdivé" a vyhlásil tiež: "Urobil som všetko, čo som mohol, a moja nevina bola preukázaná".
Súdny spor sa skončil mimosúdnym vyrovnaním, ktorého súčasťou bola platba 200 000 eur- Uhradenie sumy pritom neznamenalo uznanie viny a pre olympijského víťaza z Tokia naďalej platí prezumpcia neviny.
"Zastavenie trestného konania výmenou za platbu vo výške 200 000 eur nepredstavuje oslobodenie obžaloby," povedal právny zástupca Pateovej.
"Pán Zverev nebol uznaný vinným, ale nebol ani vyhlásený za nevinného. Nemôže teda tvrdiť, že bola preukázaná jeho nevina, "dodal s tým, že súčasťou dohody bolo aj dojednanie o tom, že ani jedna strana nebude prípad verejne preberať.
Podľa žaloby Zverev svojím vyjadrením o nepravdivom obvinení a vlastnej nevine spôsobil Pateovej ujmu na cti a poškodil aj jej podnikanie ako influencerky.
Preto teraz požaduje, aby súd Zverevovi uložil povinnosť podobné výroky neopakovať, pričom za každé prípadné porušenie by mu mala hroziť pokuta až do výšky 250 000 eur.
Zverev čelil podozreniu z domáceho násilia aj v roku 2021, keď ho obvinila iná bývalá priateľka Olga Šarypovová. Pätnásťmesačné vyšetrovanie ale neprinieslo dosť dôkazov a v januári 2024 bol prípad uzavretý.