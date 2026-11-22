Alexander Zverev a Carlos Alcaraz hrajú dnes finále Turnaja majstrov, ktoré sa koná v Turíne.
Obaja hráči dokráčali do finále bez prehry. Zverev ako svetová jednotka na turnaji nestratil ani set.
Kde sledovať finále v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Alcaraz prišiel o jediný set v semifinále proti Američanovi Benovi Sheltonovi.
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ONLINE PRENOS: Alexander Zverev - Carlos Alcaraz (Turnaj majstrov 2026, finále, Turín, nedeľa, výsledky, naživo)
Turnaj majstrov Finále 2026
22.11.2026 o 18:00
Alcaraz
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Zverev
Prenos
Alexander Zverev (Německo)
Devětadvacetiletý německý tenista Alexander Zverev se narodil 20. dubna 1997 v Hamburku. Mezi jeho největší úspěchy patří olympijské zlato z Tokia a dva triumfy na Turnaji mistrů z let 2018 a 2021. V letošní sezoně navíc dosáhl na své první grandslamové tituly, když ovládl Roland Garros a následně také US Open. Začátkem listopadu se poprvé v kariéře dostal na pozici světové jedničky, kterou si zajistil i pro konečné hodnocení sezony.
Zverev se v Turíně prezentuje výbornými výkony a do finále postupuje bez ztráty jediného setu. V základní skupině postupně porazil Rafaela Jodara, Bena Sheltona a Arthura Filse. V sobotním semifinále pak narazil na svého tradičně neoblíbeného soupeře Daniila Medveděva, kterého dokázal zdolat 7:6 a 6:4. Německý tenista tak vyhrál všechny čtyři dosavadní zápasy na turnaji a nyní bude usilovat o svůj třetí titul z Turnaje mistrů. Velkou zbraní světové jedničky je především kvalitní první servis, díky kterému dokáže získávat řadu jednoduchých bodů.
Posledních 5 zápasů:
21.11.2026: Alexander Zverev – Daniil Medveděv 2:0 (7:6, 6:4)
19.11.2026: Alexander Zverev – Arthur Fils 2:0 (6:4, 7:6)
17.11.2026: Alexander Zverev – Ben Shelton 2:0 (6:2, 7:6)
15.11.2026: Alexander Zverev – Rafael Jodar 2:0 (6:4, 6:4)
04.11.2026: Alexander Zverev – Lorenzo Musetti 0:2 (6:7, 2:6)
Carlos Alcaraz (Španělsko)
Třiadvacetiletý španělský tenista Carlos Alcaraz se narodil 5. května 2003 v El Palmaru nedaleko Murcie. Již v mladém věku se dokázal zařadit mezi absolutní světovou špičku a v roce 2022 se stal nejmladší světovou jedničkou v historii mužského tenisu. Během své kariéry získal tituly na všech čtyřech grandslamových turnajích a v letošní sezoně zkompletoval kariérní Grand Slam triumfem na Australian Open. Jeho hra je založena především na výborném pohybu, agresivních úderech od základní čáry a schopnosti překvapovat soupeře pestrou škálou úderů.
Alcaraz přijel do Turína ve skvělé formě, když před Turnajem mistrů ovládl halové turnaje ve Vídni a Paříži. V základní skupině postupně porazil Francese Tiafoea, Daniila Medveděva a Flavia Cobolliho, přičemž ani v jednom utkání neztratil set. V sobotním semifinále však musel absolvovat náročnou třísetovou bitvu proti Benu Sheltonovi. Američan získal úvodní sadu poměrem 6:3, španělský tenista ale dokázal utkání otočit a po vítězství 3:6, 6:3 a 7:6 postoupil do finále. Alcaraz tak drží sérii třinácti vítězství v řadě a v neděli se pokusí získat svůj první titul z Turnaje mistrů.
Posledních 5 zápasů:
21.11.2026: Carlos Alcaraz – Ben Shelton 2:1 (3:6, 6:3, 7:6)
20.11.2026: Carlos Alcaraz – Flavio Cobolli 2:0 (6:4, 6:1)
18.11.2026: Carlos Alcaraz – Daniil Medveděv 2:0 (6:2, 6:4)
16.11.2026: Carlos Alcaraz – Frances Tiafoe 2:0 (6:2, 6:2)
08.11.2026: Carlos Alcaraz – Ben Shelton 2:0 (7:6, 7:5)
Vzájemná utkání
Oba tenisté se na profesionálním okruhu střetli již třináctkrát a mírně příznivější bilanci má španělský hráč, který vede 7:6 na zápasy. Jejich poslední vzájemný souboj se odehrál letos v semifinále Australian Open, kde Alcaraz zvítězil po mimořádně dramatické pětisetové bitvě. Zverev přitom dokázal smazat dvousetové manko a ve čtvrtém setu odvrátit hrozbu porážky, rozhodující pátou sadu však nakonec získal Španěl poměrem 7:5. Na Turnaji mistrů se oba soupeři naposledy utkali v roce 2024, kdy Zverev zvítězil ve dvou setech.
Poslední vzájemná utkání:
30.01.2026: Carlos Alcaraz – Alexander Zverev 3:2 (6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5)
16.08.2025: Carlos Alcaraz – Alexander Zverev 2:0 (6:4, 6:3)
15.11.2024: Alexander Zverev – Carlos Alcaraz 2:0 (7:6, 6:4)
Predikce utkání
Nedělní finále Turnaje mistrů nabídne souboj dvou nejvýše nasazených hráčů turnaje. Alexander Zverev se bude snažit získat svůj třetí titul z této prestižní akce, zatímco Carlos Alcaraz usiluje o premiérový triumf. Oba tenisté prošli základní skupinou bez ztráty setu, přičemž německý hráč si tuto bilanci udržel také v semifinále. Alcaraz naopak musel proti Sheltonovi otáčet nepříznivý vývoj utkání. Mírným favoritem bude španělský tenista, který má za sebou mimořádně úspěšný závěr sezony a disponuje pestřejší útočnou hrou. Zverev však může těžit ze svého kvalitního servisu a zkušeností z předchozích vítězných finále Turnaje mistrů. Očekávat lze velmi vyrovnané utkání, ve kterém mohou rozhodovat tie-breaky a zvládání důležitých výměn.
Devětadvacetiletý německý tenista Alexander Zverev se narodil 20. dubna 1997 v Hamburku. Mezi jeho největší úspěchy patří olympijské zlato z Tokia a dva triumfy na Turnaji mistrů z let 2018 a 2021. V letošní sezoně navíc dosáhl na své první grandslamové tituly, když ovládl Roland Garros a následně také US Open. Začátkem listopadu se poprvé v kariéře dostal na pozici světové jedničky, kterou si zajistil i pro konečné hodnocení sezony.
Zverev se v Turíně prezentuje výbornými výkony a do finále postupuje bez ztráty jediného setu. V základní skupině postupně porazil Rafaela Jodara, Bena Sheltona a Arthura Filse. V sobotním semifinále pak narazil na svého tradičně neoblíbeného soupeře Daniila Medveděva, kterého dokázal zdolat 7:6 a 6:4. Německý tenista tak vyhrál všechny čtyři dosavadní zápasy na turnaji a nyní bude usilovat o svůj třetí titul z Turnaje mistrů. Velkou zbraní světové jedničky je především kvalitní první servis, díky kterému dokáže získávat řadu jednoduchých bodů.
Posledních 5 zápasů:
21.11.2026: Alexander Zverev – Daniil Medveděv 2:0 (7:6, 6:4)
19.11.2026: Alexander Zverev – Arthur Fils 2:0 (6:4, 7:6)
17.11.2026: Alexander Zverev – Ben Shelton 2:0 (6:2, 7:6)
15.11.2026: Alexander Zverev – Rafael Jodar 2:0 (6:4, 6:4)
04.11.2026: Alexander Zverev – Lorenzo Musetti 0:2 (6:7, 2:6)
Carlos Alcaraz (Španělsko)
Třiadvacetiletý španělský tenista Carlos Alcaraz se narodil 5. května 2003 v El Palmaru nedaleko Murcie. Již v mladém věku se dokázal zařadit mezi absolutní světovou špičku a v roce 2022 se stal nejmladší světovou jedničkou v historii mužského tenisu. Během své kariéry získal tituly na všech čtyřech grandslamových turnajích a v letošní sezoně zkompletoval kariérní Grand Slam triumfem na Australian Open. Jeho hra je založena především na výborném pohybu, agresivních úderech od základní čáry a schopnosti překvapovat soupeře pestrou škálou úderů.
Alcaraz přijel do Turína ve skvělé formě, když před Turnajem mistrů ovládl halové turnaje ve Vídni a Paříži. V základní skupině postupně porazil Francese Tiafoea, Daniila Medveděva a Flavia Cobolliho, přičemž ani v jednom utkání neztratil set. V sobotním semifinále však musel absolvovat náročnou třísetovou bitvu proti Benu Sheltonovi. Američan získal úvodní sadu poměrem 6:3, španělský tenista ale dokázal utkání otočit a po vítězství 3:6, 6:3 a 7:6 postoupil do finále. Alcaraz tak drží sérii třinácti vítězství v řadě a v neděli se pokusí získat svůj první titul z Turnaje mistrů.
Posledních 5 zápasů:
21.11.2026: Carlos Alcaraz – Ben Shelton 2:1 (3:6, 6:3, 7:6)
20.11.2026: Carlos Alcaraz – Flavio Cobolli 2:0 (6:4, 6:1)
18.11.2026: Carlos Alcaraz – Daniil Medveděv 2:0 (6:2, 6:4)
16.11.2026: Carlos Alcaraz – Frances Tiafoe 2:0 (6:2, 6:2)
08.11.2026: Carlos Alcaraz – Ben Shelton 2:0 (7:6, 7:5)
Vzájemná utkání
Oba tenisté se na profesionálním okruhu střetli již třináctkrát a mírně příznivější bilanci má španělský hráč, který vede 7:6 na zápasy. Jejich poslední vzájemný souboj se odehrál letos v semifinále Australian Open, kde Alcaraz zvítězil po mimořádně dramatické pětisetové bitvě. Zverev přitom dokázal smazat dvousetové manko a ve čtvrtém setu odvrátit hrozbu porážky, rozhodující pátou sadu však nakonec získal Španěl poměrem 7:5. Na Turnaji mistrů se oba soupeři naposledy utkali v roce 2024, kdy Zverev zvítězil ve dvou setech.
Poslední vzájemná utkání:
30.01.2026: Carlos Alcaraz – Alexander Zverev 3:2 (6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5)
16.08.2025: Carlos Alcaraz – Alexander Zverev 2:0 (6:4, 6:3)
15.11.2024: Alexander Zverev – Carlos Alcaraz 2:0 (7:6, 6:4)
Predikce utkání
Nedělní finále Turnaje mistrů nabídne souboj dvou nejvýše nasazených hráčů turnaje. Alexander Zverev se bude snažit získat svůj třetí titul z této prestižní akce, zatímco Carlos Alcaraz usiluje o premiérový triumf. Oba tenisté prošli základní skupinou bez ztráty setu, přičemž německý hráč si tuto bilanci udržel také v semifinále. Alcaraz naopak musel proti Sheltonovi otáčet nepříznivý vývoj utkání. Mírným favoritem bude španělský tenista, který má za sebou mimořádně úspěšný závěr sezony a disponuje pestřejší útočnou hrou. Zverev však může těžit ze svého kvalitního servisu a zkušeností z předchozích vítězných finále Turnaje mistrů. Očekávat lze velmi vyrovnané utkání, ve kterém mohou rozhodovat tie-breaky a zvládání důležitých výměn.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:00.