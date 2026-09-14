VIDEO: Zverev už nepochybuje o sebe. Sinnera rešpektuje a tvrdí: Je stále o krok vpredu

Alexander Zverev si ani po dvoch tohtoročných grandslamových triumfoch a jednom neúspešnom finále nemyslí, že je najlepší hráč na svete.
Po nedeľňajšom víťazstve vo finále US Open, v ktorom zdolal domáceho Bena Sheltona v štyroch setoch 6:3, 7:6 (2), 5:7, 6:2, o tom však aspoň uvažoval.
„Vzhľadom na to, že Jannik Sinner je zranený a Carlos Alcaraz sa vrátil po štyroch mesiacoch po zranení, tak v tejto chvíli - pravdepodobne áno.
Keby však boli obaja zdraví a v špičkovej forme, asi nie,“ povedal Zverev.
Prežíva najlepšiu sezónu vo svojej kariére
Dvadsaťdeväťročný nemecký reprezentant prežíva najlepšiu sezónu vo svojej kariére. Pred US Open triumfoval na Roland Garros, kde si pripísal svoj premiérový titul na turnajoch veľkej štvorky.
Okrem toho sa dostal aj do finále vo Wimbledone, kde podľahol v štyroch setoch Sinnerovi.
VIDEO: Zostrih zápasu Zverev - Shelton (finále)
Taliansky tenista odvtedy pauzuje pre zranenie, dlhšiu absenciu má za sebou aj víťaz Australian Open Španiel Alcaraz, pričom títo dvaja hráči sa stretli v roku 2025 vo finále troch zo štyroch Grand Slamov.
Jannik je stále o krok vpredu
„Pred štyrmi či piatimi mesiacmi, keď boli obaja zdraví, to tak nebolo a určite som nebol najlepší. S Jannikom som neustále prehrával.
Takže ak sú všetci zdraví, myslím si, že Jannik je stále o krok vpredu. Je to tak jednoduché,“ vyzdvihol Sinnera, ktorý je napriek dlhšej pauze stále na čele svetového rebríčka. Zverev figuruje na druhom mieste, no na lídra stráca stále až 1810 bodov.
VIDEO: Zverev počas US Open 2026
Tento rok bol jediný hráč, ktorý sa prebojoval aspoň do semifinále na všetkých štyroch Grand Slamoch, pričom na nich mal skvelú bilanciu 25 víťazstiev a dve prehry.
Okrem tej vo Wimbledone ho zdolal už len Alcaraz v piatich setoch v semifinále v Melbourne.
V New York neodštartoval najlepšie, keď v prvých dvoch kolách potreboval na výhry nad Talianom Lorenzom Sonegom a Francúzom Quentinom Halysom zhodne až päť setov.
Potom však do finále nestratil ani jediný set. Zobral mu ho až Shelton, no na zvrátenie finálového výsledku to bolo málo.
Moja hra je výsledkom tvrdej práce
„Určite patrím k špičke, no ako som už povedal, nemyslím si, že som v nejakom ohľade mimoriadne talentovaný.
Nepovažujem sa za hráča s vrodeným, božským talentom, aký majú niektorí iní. Myslím si, že moja hra je výsledkom tvrdej práce, nespočetných hodín na kurte, v posilňovni či na bežeckej dráhe. Takýmto spôsobom hrám tenis,“ opísal svoje prednosti.
VIDEO: Zverev počas tlačovej konferencii
O jeho pracovitosti hovoril po finále aj jeho súper, ktorý zároveň pochválil jeho podanie.
Shelton: Hrať proti nemu je tvrdý oriešok
„Keď k tomu pripočítate, aký je dobrý tenista aj mimo samotného servisu, vidíte, aký je to komplexný hráč a ako sa výrazne zlepšil pri hre na sieti.
Je jasné, že je to náročný súper. Na to, že meria takmer dva metre, sa pohybuje na špičkovej úrovni. Vďaka veľkému dosahu skvele zvláda returny.
Je spoľahlivý pri hre od základnej čiary a patrí aj k fyzicky najlepšie pripraveným hráčom na okruhu. Áno, hrať proti nemu je skutočne tvrdý oriešok,“ povedal Shelton.
Zverev priznal, že v boji o titul mu pomohli aj bolestivé spomienky na finále US Open z roku 2020, keď premárnil vedenie 2:0 ako prvý od roku 1949 a s Rakúšanom Dominicom Thiemom nakoniec prehral.
VIDEO: Shelton počas tlačovej konferencie
„Myslím si, že jazvy z finále v roku 2020 tak trochu zmizli po tom, čo som zvíťazil na Roland Garros. Hovoril som to už vo Wimbledone.
Hoci som to finále prehral, zápas som si užil, užil som si účasť vo finále Grand Slamu, hru na centrálnom kurte, atmosféru pred úžasným publikom, prítomnosť celebrít a všetko okolo toho.
Jednoducho som si to užíval. Pred víťazstvom v Paríži som však neustále pociťoval veľký stres, pretože nad tým všetkým visel otáznik: Podarí sa mi niekedy nejaký titul získať? Teraz pri takýchto finálových zápasoch cítim skôr radosť z hry,“ citovala ho agentúra AP.