Turnaj majstrov v Turíne
A-skupina (skupina Johna McEnroea):
Alexander Zverev (Nem.-1) – Arthur Fils (Fr.-6) 6:4, 7:6 (6)
Americký tenista Ben Shelton si na turnaji majstrov v Turíne pripísal na konto druhé víťazstvo. Finalista US Open zdolal vo svojom záverečnom vystúpení v A-skupine v pozícii nasadenej trojky Španiela Rafaela Jodara 7:6 (8), 7:5.
O jeho postupe do semifinále definitívne rozhodla večerná výhra najvyššie nasadeného Nemca Alexandra Zvereva nad turnajovou šestkou Francúzom Arthurom Filsom 6:4, 7:6 (6). Zverev ovládol skupinu, keď v nej vyhral všetky tri stretnutia.
V prvom sete Shelton i Jodar kvalitne podávali a rozhodnutie padlo až v tajbrejku, v ktorého dramatickej koncovke slávil úspech Američan. Na začiatku druhého dejstva sa Shelton ujal vedenia 3:1.
Jodar síce odpovedal rebrejkom, no za stavu 5:5 opäť stratil servis a Shelton už zápas dotiahol do úspešného konca.
Shelton na postup potreboval, aby už istý semifinalista Zverev vo večernom dueli uhral set. S Filsom sú veľmi dobrí kamaráti.
“Arthurovi vždy fandím. Ak dá Saschu v dvoch setoch, poviem si, že je naozaj dobrý a pôjdem na dovolenku. Verím však, že prvýkrát postúpim na turnaji majstrov do semifinále. Svoju úlohu som si dnes splnil a teraz musím čakať, ako to celé dopadne,“ uviedol Američan v pozápasovom interview.
Nakoniec sa mohol radovať, lebo Zverev vyhral už prvý set 6:4 a rozhodol tak o postupe Sheltona. Nemec napokon získal aj druhý v tajbrejku a udržal si stopercentnú bilanciu na turnaji. Zo semifinále pôjde ako suverénny víťaz skupiny.