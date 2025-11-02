Francúzsky kvalifikant vo finále neuspel. Turnaj v Bratislave ovládla bývalá juniorská jednotka

Slovak Open 2025
Dvojhra - finále:
Alexander Blockx (Belg.) - Titouan Droguet (Fr.) 6:4, 6:3
BRATISLAVA. Belgický tenista Alexander Blockx sa stal víťazom challengerového turnaja Slovak Open.
Vo finále v Peugeot aréne Národného tenisového centra v Bratislave zdolal v nedeľu v súboji nenasadených hráčov Francúza Tituoana Drogueta 6:4 a 6:3.
Pre 20-ročného Blockxa je to prvý tohtoročný triumf na challengerovom okruhu, doterajším maximom pre neho bola účasť vo finále v kanadskom Winnipegu a portugalskom Oeirase.
Bývalá juniorská svetová jednotka získala do rebríčka ATP 125 bodov a finančnú odmenu vo výške 25.740 eur.
V najnovšom vydaní si Blockx vylepší doterajšie kariérne maximum, ktorým bolo 116. miesto a dostane sa tesne za prvú stovku.
Vyvrcholenie tohtoročného Slovak Open prinieslo v prvom sete atraktívny tenis a do ôsmeho gemu si obaja finalisti strážili svoje podanie bez väčších problémov.
Blockx si vyčkal na svoju šancu, Drogueta donútil v kľúčovom deviatom geme prvého setu ku chybám, čo mu napokon prinieslo brejk. Následne čistou hrou získal Belgičan prvý set po výsledku 6:4.
Blockx pokračoval v nastolenom trende aj v druhom sete, hneď na úvod prelomil podanie súpera a následne si postrážil svoj servis.
Základom úspechu v ďalšom priebehu bola vyššia úspešnosť vo všetkých kľúčových štatistikách.
V deviatom geme prišli prvé mečbaly z pohľadu Belgičana a hneď druhú možnosť pretavil na ukončenie finálového zápasu.
„Myslím si, že som odohral dobré stretnutie. Nebol to môj najlepší tenis, ale bol som efektívny. Dobre som podával, boli len dva brejky, čiže tesný duel. Využil som niekoľko chýb súpera.
Po fyzickej stránke som nemal toľko energie ako po minulé dni, čo je normálne po štyroch náročných zápasoch. V semifinále som dal do toho všetko a odohral asi jeden z mojich najlepších duelov vôbec, preto je náročné potvrdiť takýto level.
Som šťastný, že som to zvládol celkom ľahko. Úprimne, ja som bol šťastný, že som v Bratislave uspel už v prvom kole. Získal som sebavedomie a každým zápasom som hral lepšie. Hral som proti úžasným hráčom, ktorí boli vo forme.
Bol to jeden z najťažších a najlepších challengerov, na ktorých som hral. Všetko v Bratislave bolo fajn. Ak sa chcem dostať do najlepšej stovky, tak sa musím tuším budúci týždeň dostať minimálne do semifinále.
To ma zatiaľ veľmi netrápi, som totiž šťastný z toho, že som vyhral turnaj. Na konci roka vždy hrám dobre, preto som rád, že som konečne uspel.
Mám za sebou náročnejšie týždne, na US Open som sa zranil a potom som prehral niektoré tesné zápasy,“ uviedol Blockx pre Slovenský tenisový zväz.