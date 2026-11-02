Úspešný obrat v Paríži. Molčan postúpil po trojsetovej bitke cez Francúza

ATP Paríž 2026
Dvojhra - 1. kolo:
Alex Molčan (SR) - Titouan Droguet (Fr.) 4:6, 6:4, 6:4
Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do 2. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži.
Úspešný kvalifikant zdolal v úvodnom kole domáceho Francúza Titouana Drogueta za dve hodiny a 16 minút 4:6, 6:4 a 6:4.
Molčan v prvom sete dvakrát stratil svoje podanie a prehral ho 4:6. V ďalších dvoch však mal herne navrch a duel s držiteľom voľnej karty napokon otočil, keď v koncovke desiateho gemu tretieho setu premenil svoj druhý mečbal.
Zverenec trénera Tibora Tótha sa v ďalšom kole stretne s víťazom súboja medzi francúzskym kvalifikantom Benjaminom Bonzim a jedenástym nasadeným Američanom Taylorom Fritzom.