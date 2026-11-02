    Úspešný obrat v Paríži. Molčan postúpil po trojsetovej bitke cez Francúza

    Alex Molčan.
    Alex Molčan. (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. nov 2026 o 21:07
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    Úspešný kvalifikant zdolal domáceho Francúza za dve hodiny a 16 minút.

    ATP Paríž 2026

    Dvojhra - 1. kolo:

    Alex Molčan (SR) - Titouan Droguet (Fr.) 4:6, 6:4, 6:4

    Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do 2. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži.

    Úspešný kvalifikant zdolal v úvodnom kole domáceho Francúza Titouana Drogueta za dve hodiny a 16 minút 4:6, 6:4 a 6:4.

    Molčan v prvom sete dvakrát stratil svoje podanie a prehral ho 4:6. V ďalších dvoch však mal herne navrch a duel s držiteľom voľnej karty napokon otočil, keď v koncovke desiateho gemu tretieho setu premenil svoj druhý mečbal.

    Zverenec trénera Tibora Tótha sa v ďalšom kole stretne s víťazom súboja medzi francúzskym kvalifikantom Benjaminom Bonzim a jedenástym nasadeným Američanom Taylorom Fritzom.

    Tenis

    Tenis

    Alex Molčan.
    Alex Molčan.
    Úspešný obrat v Paríži. Molčan postúpil po trojsetovej bitke cez Francúza
    dnes 21:07
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