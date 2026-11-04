    Skvelá dráma do poslednej loptičky. Molčan mal veľkého favorita na lopate, nezvládol však záver

    Alex Molčan.
    Alex Molčan. (Autor: TASR)
    TASR|4. nov 2026 o 18:57
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    Duel druhého kola v Paríži trval viac ako dve a pol hodiny.

    ATP Paríž 2026

    Dvojhra - 2. kolo:

    Taylor Fritz (USA-11) - Alex Molčan (SR) 6:7 (6), 7:5, 7:6 (5)

    Slovenský tenista Alex Molčan prehral v zápase 2. kola turnaja ATP 1000 v Paríži s jedenástym nasadeným Taylorom Fritzom z USA.

    Slovenská jednotka podľahla favoritovi v troch setoch 7:6, 5:7 a 6:7. Duel trval viac ako 2 a pol hodiny.

    Napriek prehre si vo svetovom rebríčku ATP polepší, v jeho onlajn vydaní mu patrí 69. miesto.

    V prvom sete si obaja hráči držali podanie a tak k slovu sa dostal tajbrejk, v ktorom vďaka víťaznému forhendu po čiare za stavu 7:6 slávil úspech Molčan.

    O osude druhého dejstva rozhodla dvanásta hre, v ktorej Fritz prelomil podanie slovenskej jednotky.

    V treťom sete boli obaja hráči na podaní suverénni a tak rozhodnutie padlo v tajbrejku.

    V ňom Molčan otočil z 2:4 na 5:4, no koncovka patrila Frtizovi. Za stavu 6:5 premenil Američan po dvojchybe Molčana prvý mečbal.

    Tenis

    Tenis

    Alex Molčan.
    Alex Molčan.
    Skvelá dráma do poslednej loptičky. Molčan mal veľkého favorita na lopate, nezvládol však záver
    dnes 18:57
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