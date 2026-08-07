Z dna späť medzi stovku. Molčan hodnotí doterajší priebeh sezóny: Je to nad očakávanie

Slovenský tenista Alex Molčan má za sebou vydarenú prvú polovicu sezóny na kurtoch. Prvýkrát od júla 2023 sa 28-ročný Slovák prebojoval do najlepšej stovky svetového rebríčka ATP a aj na turnajoch vyššej kategórie preukazuje kvalitnú hernú formu.
Pred rokom sa Molčan v tomto období pohyboval okolo 360. miesta, v aktuálnom vydaní je 75. najlepší hráč sveta.
Na každom turnaji som predvádzal kvalitný tenis
„Sezóna zatiaľ ide možno ešte lepšie, ako sme v našom tíme očakávali. Samozrejme, všetci sa tešíme, že sa mi darí a dosahujem dobré výsledky. Na každom turnaji som predvádzal kvalitný tenis, čoho dôkazom sú dosiahnuté výsledky.
Tie sa postupne odzrkadlili aj na postavení vo svetovom rebríčku. Môj cieľ na tento rok bol dostať sa do elitnej stovky.
To som splnil už v predstihu a vyzerá to zatiaľ tak, že by som ako hráč svetovej stovky mohol sezónu aj ukončiť. Je to teda nad očakávanie.
Vlani to bola len predstava, zdala sa príliš ďaleko, no teraz je to už realita a je to super,“ vyjadril sa Molčan pre oficiálnu stránku Slovenského tenisového zväzu.
Po challengeroch sa Molčan postupne dostával na podujatia kategórie 250, 500 a tiež na Grand Slamy.
Veriť si budem aj na tvrdom povrchu
„Určite najviac zarezonoval výsledok z Mníchova. Na turnaji som začínal v kvalifikácii. Keď sme sa tam autom s trénerom presúvali, nemal som dokonca istú účasť ani v kvalifikácii. Napokon sa to podarilo a zdolal som kvalitných súperov.
Ten úspech mi najviac pomohol aj bodovo. Aj na ďalších turnajoch som si však dokázal poradiť so silnými tenistami.
Zatiaľ sa mi všade hralo fajn a výsledky počas celého leta boli dobré, takže som spokojný. A veriť si budem aj na tvrdom povrchu,“ uviedol Molčan.
Tenisová sezóna sa teraz presúva na tvrdý povrch, vrcholom tejto časti je tradične záverečný Grand Slam sezóny - US Open.
Po zdravotnej stránke je všetko v poriadku
Molčana teší fakt, že nemá zdravotné problémy a vo všetkých smeroch vládne pohoda: „Musím si zaklopať, po zdravotnej stránke je teraz všetko v najlepšom poriadku. Nič z toho, čo ma trápilo, sa našťastie neobnovuje.
Všetko drží, nič ma neobmedzuje. Všetci ideme jedným smerom, spolupracujeme na jednotku. Medzi nami nie je nič negatívne, vzájomne si dokážeme všetko výborne odkomunikovať.
Som spokojný a verím, že aj moji tréneri. Hlavným cieľom je US Open na prelome augusta a septembra. Predtým som sa ešte prihlásil na turnaj ATP 250 v meste Winstom-Salem v Severnej Karolíne.“
V septembri by mal byť líder slovenského tímu v stretnutí Davisovho pohára s Gréckom v Košiciach.
Proti Grékom to bude skutočne obrovská výzva
„Davisov pohár mám veľmi rád. Proti Grékom to bude skutočne obrovská výzva a zvlášť, ak pricestuje aj Stefanos Tsitsipas. S ním by to malo svetový náboj. Rád spomínam na rok 2023, keď som ho v Aténach zdolal.
Verím, že budem fit a nad Grékmi opäť zvíťazíme. Po dlhom čase nastane zmena dejiska, do Košíc sa už teraz teším.
Verím, že tribúna bude zaplnená do posledného miesta a diváci nás budú hnať vpred,“ dodal Molčan.