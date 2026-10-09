Mal vyzvať svetovú deviatku. Molčan odstúpil z turnaja v Šanghaji

Tenista Alex Molčan sa nepredstaví v 2. kole prestížneho turnaja ATP Masters 1000 v čínskom Šanghaji.
Očakávaný súboj proti deviatemu nasadenému Austrálčanovi Alexovi de Minaurovi sa napokon neodohrá, keďže Slovák pred zápasom z turnaja odstúpila.
Molčan vstúpil do turnaja úspešným obratom v 1. kole, kde si v troch setoch poradil s Talianom Federicom Cinàm (4:6, 6:6, 6:2). V ďalšom kole mal naraziť na svetovú deviatku De Minaura, ktorý mal v 1. kole voľný žreb.
Austrálsky tenista De Minaur pritom sám nastupoval do Šanghaja so zdravotnými problémami, keďže začiatkom týždňa musel pre zranenie priťahovača skrečovať finálový zápas na turnaji v Pekingu proti Novakovi Djokovičovi.
Vďaka odstúpeniu Molčana tak De Minaur postupuje bez boja do 3. kola.