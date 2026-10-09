    Mal vyzvať svetovú deviatku. Molčan odstúpil z turnaja v Šanghaji

    Alex Molčan
    Alex Molčan (Autor: TASR)
    Sportnet|9. okt 2026 o 08:04
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    Príčiny zatiaľ nie sú známe.

    Tenista Alex Molčan sa nepredstaví v 2. kole prestížneho turnaja ATP Masters 1000 v čínskom Šanghaji.

    Očakávaný súboj proti deviatemu nasadenému Austrálčanovi Alexovi de Minaurovi sa napokon neodohrá, keďže Slovák pred zápasom z turnaja odstúpila.

    Molčan vstúpil do turnaja úspešným obratom v 1. kole, kde si v troch setoch poradil s Talianom Federicom Cinàm (4:6, 6:6, 6:2). V ďalšom kole mal naraziť na svetovú deviatku De Minaura, ktorý mal v 1. kole voľný žreb.

    Austrálsky tenista De Minaur pritom sám nastupoval do Šanghaja so zdravotnými problémami, keďže začiatkom týždňa musel pre zranenie priťahovača skrečovať finálový zápas na turnaji v Pekingu proti Novakovi Djokovičovi.

    Vďaka odstúpeniu Molčana tak De Minaur postupuje bez boja do 3. kola.

    Tenis

    Tenis

    Alex Molčan
    Alex Molčan
    Mal vyzvať svetovú deviatku. Molčan odstúpil z turnaja v Šanghaji
    dnes 08:04
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