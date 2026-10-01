    ONLINE: Alex Molčan - Karen Chačanov dnes, ATP Peking LIVE (2. kolo)

    Alex Molčan - Karen Chačanov: ONLINE prenos z 2. kola na turnaji ATP v Pekingu.
    Alex Molčan - Karen Chačanov: ONLINE prenos z 2. kola na turnaji ATP v Pekingu. (Autor: Sportnet/TASR/AP)
    Sportnet|1. okt 2026 o 20:00
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu 2. kola na turnaji ATP Peking: Alex Molčan - Karen Chačanov.

    Tenisti Alex Molčan a Karen Chačanov dnes v noci hrajú 2. kolo dvojhry na turnaji ATP v Pekingu.

    Dokáže vyhrať Slovák aj nad ďalším súperom?

    Kde sledovať tenis v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Alex Molčan - Karen Chačanov dnes (tenis, ATP Peking 2026, 2. kolo, piatok, LIVE)

    ATP Peking Osemfinále 2026
    02.10.2026 o 07:00
    Molčan
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Khachanov
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 07:00.
    Tenis

    Tenis

    Alex Molčan - Karen Chačanov: ONLINE prenos z 2. kola na turnaji ATP v Pekingu.online
    Alex Molčan - Karen Chačanov: ONLINE prenos z 2. kola na turnaji ATP v Pekingu.online
    ONLINE: Alex Molčan - Karen Chačanov dnes, ATP Peking LIVE (2. kolo)
    dnes 20:00
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