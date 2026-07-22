    Molčan potvrdil bilanciu proti Nemcovi. Po trojsetovom boji opäť zabojuje o semifinále

    Alex Molčan.
    Alex Molčan. (Autor: TASR/HINA)
    Sportnet, TASR|22. júl 2026 o 18:41
    ShareTweet1

    Premenil svoj štvrtý mečbal.

    ATP Kitzbühel 2026

    Dvojhra - osemfinále:

    Alex Molčan (SR) - Daniel Altmaier (Nem.) 6:3, 3:6, 7:5

    Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval už do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbüheli.

    V osemfinále zdolal Daniela Altmaiera z Nemecka v trojsetovom boji 6:3, 3:6 a 7:5, keď po 2:25 h hry premenil svoj štvrtý mečbal. Proti Altmaierovi vyhral aj tretí vzájomný zápas.

    Semifinalista podujatia v chorvátskom Umagu sa vo štvrťfinále stretne s najvyššie nasadeným Alexandrom Bublikom z Kazachstanu.

    Ten mal v prvom kole voľný žreb a v osemfinále zdolal Argentínčana Facunda Diaza Acostu 6:3, 7:5.

    Molčan vedie vo vzájomnej bilancii s Bublikom 1:0. V ich jedinom doterajšom zápase zdolal Kazacha v apríli tohto roka na antuke v Mníchove 6:4, 6:2.

    Tenis

    Tenis

    Alex Molčan.
    Alex Molčan.
    Molčan potvrdil bilanciu proti Nemcovi. Po trojsetovom boji opäť zabojuje o semifinále
    dnes 18:411
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Molčan potvrdil bilanciu proti Nemcovi. Po trojsetovom boji opäť zabojuje o semifinále