ONLINE: Alex Molčan - Daniel Altmaier dnes, ATP Kitzbühel LIVE (osemfinále)

Tenisti Alex Molčan a Daniel Altmaier dnes hrajú osemfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Kitzbüheli.
Slovák sa po úvodnej výhre nad domácim Ofnerom stretne so známym nemeckým súperom. Nad Altmaierom v tejto sezóne zvíťazil v Mníchove aj vo Wimbledone.
Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Alex Molčan - Daniel Altmaier dnes (tenis, ATP Kitzbühel 2026, osemfinále, streda, LIVE)
ATP Kitzbühel Osemfinále 2026
22.07.2026 o 14:00
Molčan
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Altmaier
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:00.