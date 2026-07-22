    ONLINE: Alex Molčan - Daniel Altmaier dnes, ATP Kitzbühel LIVE (osemfinále)

    Alex Molčan - Daniel Altmaier: ONLINE prenos z osemfinále turnaja ATP Kitzbühel 2026.
    Alex Molčan - Daniel Altmaier: ONLINE prenos z osemfinále turnaja ATP Kitzbühel 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|22. júl 2026 o 11:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu osemfinále na turnaji ATP Kitzbühel: Alex Molčan - Daniel Altmaier.

    Tenisti Alex Molčan a Daniel Altmaier dnes hrajú osemfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Kitzbüheli.

    Slovák sa po úvodnej výhre nad domácim Ofnerom stretne so známym nemeckým súperom. Nad Altmaierom v tejto sezóne zvíťazil v Mníchove aj vo Wimbledone.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Alex Molčan - Daniel Altmaier dnes (tenis, ATP Kitzbühel 2026, osemfinále, streda, LIVE)

    ATP Kitzbühel Osemfinále 2026
    22.07.2026 o 14:00
    Molčan
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Altmaier
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:00.
    Tenis

    Tenis

    Alex Molčan - Daniel Altmaier: ONLINE prenos z osemfinále turnaja ATP Kitzbühel 2026.online
    Alex Molčan - Daniel Altmaier: ONLINE prenos z osemfinále turnaja ATP Kitzbühel 2026.online
    ONLINE: Alex Molčan - Daniel Altmaier dnes, ATP Kitzbühel LIVE (osemfinále)
    dnes 11:00
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