Molčan nemal vo štvrťfinále nárok. Turnajová jednotka ukázala svoje kvality naplno

ATP Kitzbühel 2026
Dvojhra - štvrťfinále:
Alexander Bublik (Kaz.-1) - Alex Molčan (SR) 6:3, 6:2
Tomas Martin Etcheverry (Arg.-4) - Ignacio Buse (Per.-5) 6:2, 7:5
Yannick Hanfmann (Nem.) - Sebastian Baez (Arg.) 6:3, 6:1
Quentin Halys (Fr.) - Mariano Navone (Arg.) 7:5, 6:3
Slovenský tenista Alex Molčan vypadol vo štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbüheli.
Slovenský tenista Alex Molčan vypadol vo štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbüheli.
V pozícii nenasadeného hráča podľahol vo štvrtok turnajovej jednotke Kazachovi Alexandrovi Bublikovi 3:6, 2:6.
Bublika čaká v semifinále štvrtý nasadený Tomas Martin Etcheverry z Argentíny, ktorý triumfoval nad päťkou pavúka Peruáncom Ignaciom Busem 6:2, 7:5.
Francúz Quentin Halys postúpil do semifinále po tom, čo si poradil s Argentínčanom Marianom Navonem 7:5, 6:3.
V súboji o postup do finále sa stretne s Nemcom Yannickom Hanfmannom, ktorý vyradil Argentínčana Sebastiana Baeza po výsledku 6:3, 6:1.
Molčan nedokázal nadviazať na svoj postup do semifinálovej fázy z chorvátskeho Umagu. Bublik si vyrovnal so slovenským reprezentantom vzájomnú bilanciu na 1:1.
Molčan zdolal Kazacha v apríli tohto roka na antukovom turnaji v Mníchove.