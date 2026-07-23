    Molčan nemal vo štvrťfinále nárok. Turnajová jednotka ukázala svoje kvality naplno

    Alex Molčan.
    Alex Molčan. (Autor: TASR/HINA)
    Sportnet, TASR|23. júl 2026 o 17:44
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    Slovenský tenista uhral v boji o semifinále iba päť gemov.

    ATP Kitzbühel 2026

    Dvojhra - štvrťfinále:

    Alexander Bublik (Kaz.-1) - Alex Molčan (SR) 6:3, 6:2

    Tomas Martin Etcheverry (Arg.-4) - Ignacio Buse (Per.-5) 6:2, 7:5

    Yannick Hanfmann (Nem.) - Sebastian Baez (Arg.) 6:3, 6:1

    Quentin Halys (Fr.) - Mariano Navone (Arg.) 7:5, 6:3

    Slovenský tenista Alex Molčan vypadol vo štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbüheli. 

    Slovenský tenista Alex Molčan vypadol vo štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbüheli.

    V pozícii nenasadeného hráča podľahol vo štvrtok turnajovej jednotke Kazachovi Alexandrovi Bublikovi 3:6, 2:6.

    Bublika čaká v semifinále štvrtý nasadený Tomas Martin Etcheverry z Argentíny, ktorý triumfoval nad päťkou pavúka Peruáncom Ignaciom Busem 6:2, 7:5.

    Francúz Quentin Halys postúpil do semifinále po tom, čo si poradil s Argentínčanom Marianom Navonem 7:5, 6:3.

    V súboji o postup do finále sa stretne s Nemcom Yannickom Hanfmannom, ktorý vyradil Argentínčana Sebastiana Baeza po výsledku 6:3, 6:1.

    Molčan nedokázal nadviazať na svoj postup do semifinálovej fázy z chorvátskeho Umagu. Bublik si vyrovnal so slovenským reprezentantom vzájomnú bilanciu na 1:1.

    Molčan zdolal Kazacha v apríli tohto roka na antukovom turnaji v Mníchove.

    Tenis

    Tenis

    Alex Molčan.
    Alex Molčan.
    Molčan nemal vo štvrťfinále nárok. Turnajová jednotka ukázala svoje kvality naplno
    dnes 17:44
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