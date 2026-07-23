    ONLINE: Alex Molčan - Alexander Bublik dnes, ATP Kitzbühel LIVE (štvrťfinále)

    Alex Molčan - Alexander Bublik: ONLINE prenos zo štvrťfinále turnaja ATP Kitzbühel 2026.
    Alex Molčan - Alexander Bublik: ONLINE prenos zo štvrťfinále turnaja ATP Kitzbühel 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|23. júl 2026 o 12:30
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu štvrťfinále na turnaji ATP Kitzbühel: Alex Molčan - Alexander Bublik.

    Tenisti Alex Molčan a Alexander Bublik dnes hrajú štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbüheli.

    Slovák si postupne poradil s domácim Ofnerom a Nemcom Altmaierom. Vo švrťfinále vyzve najvyššie nasadeného Kazacha Bublika.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Alex Molčan - Alexander Bublik dnes (tenis, ATP Kitzbühel 2026, štvrťfinále, štvrtok, LIVE)

    ATP Kitzbühel Štvrťfinále 2026
    23.07.2026 o 15:30
    Bublik
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Molčan
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
    Tenis

    Tenis

    Alex Molčan - Alexander Bublik: ONLINE prenos zo štvrťfinále turnaja ATP Kitzbühel 2026.online
    Alex Molčan - Alexander Bublik: ONLINE prenos zo štvrťfinále turnaja ATP Kitzbühel 2026.online
    ONLINE: Alex Molčan - Alexander Bublik dnes, ATP Kitzbühel LIVE (štvrťfinále)
    dnes 12:30
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