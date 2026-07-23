ONLINE: Alex Molčan - Alexander Bublik dnes, ATP Kitzbühel LIVE (štvrťfinále)

Tenisti Alex Molčan a Alexander Bublik dnes hrajú štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbüheli.
Slovák si postupne poradil s domácim Ofnerom a Nemcom Altmaierom. Vo švrťfinále vyzve najvyššie nasadeného Kazacha Bublika.
Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Alex Molčan - Alexander Bublik dnes (tenis, ATP Kitzbühel 2026, štvrťfinále, štvrtok, LIVE)
ATP Kitzbühel Štvrťfinále 2026
23.07.2026 o 15:30
Bublik
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Molčan
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.