Najväčší favorit tenisového Turnaja majstrov Carlos Alcaraz sa pre problémy so stehnom podrobí vyšetreniu magnetickou rezonanciou.
Zatiaľ nie je jasné, do akej miery je ohrozená jeho ďalšia účasť na záverečnom podujatí sezóny ATP Tour.
Španielsky denník Marca však pripomenul, že výsledok vyšetrenia bude dôležitý aj z pohľadu finálového turnaja Davisovho pohára.
VIDEO: Zostrih zápasu Alcaraz - Medvedev
Alcaraz tento rok chýbal na kurtoch od polovice apríla do konca augusta pre zranenie zápästia. Aj preto sa teraz snaží zachovať pokoj.
Hral som skvele, až kým sa neobjavili problémy
„Trochu to cítim. Nebudem klamať. Hral som skvele, až kým sa neobjavili problémy so stehnom.
Momentálne sa cítim celkom dobre, preberiem to so svojím tímom aj fyzioterapeutom a zvyšok dnešného dňa a zajtrajšok budú kľúčové,“ povedal po stredajšom víťazstve nad Daniilom Medvedevom (6:2, 6:4).
Počas zápasu si Španiel nechal ošetriť ľavú nohu. Po dvoch hladkých víťazstvách má už istú účasť v semifinále. V skupine Ivana Lendla ho v piatok ešte čaká zápas s Talianom Flaviom Cobollim.
Svoje telo poznám čoraz lepšie
„Sú to situácie, ktoré som už zažil. Svoje telo poznám čoraz lepšie. To, že som si podobnými situáciami prešiel už viackrát, mi pomáha správne reagovať na kurte aj mimo neho,“ dodal Alcaraz.
Po návrate na kurty po dlhej zdravotnej prestávke sa predstavil vo výbornej forme.
Na grandslamovom turnaji v New Yorku vypadol vo štvrťfinále, následne však získal tituly v Tokiu, kde vo finále zdolal Jiřího Lehečku, vo Viedni a tiež na turnaji Masters v Paríži.