Turnaj majstrov 2026
B-skupina (skupina Ivana Lendla):
Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Flavio Cobolli (Tal.-5) 6:4, 6:1
Španielsky tenista Carlos Alcaraz zvládol v B-skupine turnaja majstrov v Turíne všetky tri duely bez straty setu.
Už istý semifinalista ukončil svoje pôsobenie v skupine proti domácemu Flaviovi Cobollimu, ktorého zdolal za 65 minút 6:4, 6:1.
V sobotnom súboji o účasť vo finále si v pozícii nasadenej dvojky zmeria sily s turnajovou trojkou Američanom Benom Sheltonom.
VIDEO: Zostrih zápasu Alcaraz - Cobolli
O osude oboch hráčov už bolo rozhodnuté pred stretnutím. Dvadsaťtriročný Alcaraz aj napriek pretrvávajúcim problémom so zadným stehenným svalom na ľavej nohe, ktorý mal obviazaný, nedal súperovi šancu.
Turnajová päťka Cobolli pri debute na turnaji naopak nevyhral pred domácimi fanúšikmi ani jeden set, zažil však životnú sezónu. Vo svetovom rebríčku dosiahol kariérne maximum 6. miesto a v júni sa na Roland Garros dostal až do finále.
V piatok začal Talian hneď strateným podaním a Alcarazovi to napokon stačilo na zisk prvého setu. Najväčší odpor predviedol Cobolli v deviatej hre, keď odvrátil pri vlastnom podaní dva setbaly.
Alcaraz však pôsobil na kurte sebavedomo, nesmierne mu vychádzali rozhodujúce údery a po čistej hre ovládol prvý set pomerom 6:4. V tom druhom sa scenár z prvej hry zopakoval a prišiel aj druhý brejk, Alcaraz už svoje vedenie 4:1 iba bez väčších problémov potvrdil.
Pred duelom sa pritom diskutovalo o tom, či vôbec pôjde na hranu svojich možností a bude riskovať vážnejšie zranenie. Cobolli však Španielov zdravotný stav dostatočne nepreveril.
„Som hrdý na svoj dnešný výkon. Na kurte som sa cítil skvelo. Snažil som sa hrať agresívne, čo najviac dominovať a zbytočne sa veľa nenabehať. Výzvou teraz bude čo najlepšie zregenerovať mimo kurtu. Na zajtrajší boj musím byť fyzicky pripravený. Bude to veľmi dôležité,“ povedal Alcaraz po dvanástom víťazstve v sérii.