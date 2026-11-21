Turnaj majstrov 2026
Semifinále:
Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Ben Shelton (USA-3) 3:6, 6:3, 7:6 (1)
Španielsky tenista Carlos Alcaraz si zahrá vo finále turnaja majstrov v Turíne. V pozícii nasadenej dvojky zdolal po viac ako dvojhodinovej bitke v semifinálovom súboji Američana Bena Sheltona v troch setoch 3:6, 6:3, 7:6 (1).
Dvadsaťtriročný Španiel si druhý rok za sebou vybojoval finálovú účasť na koncoročnom turnaji.
Alcaraz si vylepšil proti Sheltonovi bilanciu zo vzájomných zápasov na päť víťazstiev a jednu prehru.
Španiel potvrdil aktuálnu vynikajúcu výsledkovú fazónu, postupom do finále v Turíne natiahol víťaznú sériu už na 13 duelov a naďalej v hale v tejto sezóne nenašiel premožiteľa. Sedemnásobnému grandslamovému šampiónovi zatiaľ chýba v zbierke úspechov triumf na finálovom podujatí sezóny.
VIDEO: Zostrih zápasu Alcaraz - Shelton
„Na začiatku som bol trochu frustrovaný, pretože som nezačal zápas tak, ako som chcel. Ben je však hráčom, ktorý vás tlačí k vašim limitom. Rýchlo ma brejkol a potom to už bola ťažká situácia. Som však šťastný z toho, ako som sa v druhom sete vrátil.
Hral som skvelý tenis, išiel som krok po kroku a koncentroval sa na všetky moje veci. Tretí set bol ešte tesnejší, obaja sme zlepšili ešte o čosi svoju hru. Skvelé výmeny, hry a som len rád, že som v tajbrejku zahral skvelo. Toto víťazstvo je dôležité a už sa teším na nedeľu,“ uviedol Alcaraz v pozápasovom rozhovore na kurte.
Američan nastúpil do semifinále sebavedomo, dôkazom toho bol fakt, že hneď pri prvej možnosti prelomil podanie Alcaraza. Shelton nerobil v úvode prvého setu výraznejšie chyby, vo všetkých kľúčových ukazovateľoch bol lepší a získal prvé tri gemy zápasu.
Náznaky zlepšenia v podaní španielskeho tenistu začali prichádzať od štvrtej hry, no Shelton naďalej dobre takticky čítal úmysly súpera.
Nasadená trojka sa mohla oprieť o kvalitný servis a hneď prvý ponúknutý setbal využila k tomu, aby ukončil úvodný set výsledkom 6:3.
V druhom sete si obaja hráči strážili svoje podanie. Shelton sa snažil nepúšťať Alcaraza do dlhších výmen, čo sa mu vo väčšine prípadov darilo. Španiel sa však herne zdvíhal a na kurte začal pôsobiť čoraz sebavedomejšie.
Dôležitábpsychologická výhoda prišla v ôsmom geme, Alcaraz dokázal prvýkrát v zápase využiť brejkbal a nájsť úspešný recept na servis Sheltona.
Španiel využil tento moment, druhý setbal si už nenechal ujsť a po výsledku 6:3 dostal semifinálový duel do rozhodujúceho setu.
Servis bol naďalej kľúčovou zbraňou oboch hráčov aj v treťom sete, nehrali sa tak obzvlášť dlhé gemy. Ani jeden z tenistov sa tak nedostal k náznaku a možnosti prelomiť podanie toho druhého. Alcaraz a Shelton robili vo všeobecnosti len minimum chýb, všetko smerovalo k rozuzleniu semifinále v tajbrejku.
V kľúčovej fáze Američan riskoval, čo Alcaraz nekompromisne trestal a napokon nedal Sheltonovi žiadnu nádej na obrat v skrátenej hre.