VIDEO: Paríž je konečne jeho. Alcaraz ovládol turnaj Masters po tuhom boji

ATP Paríž 2026
dvojhra - finále:
Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Ben Shelton (USA-3) 7:6 (5), 7:5
Španielsky tenista Carlos Alcaraz prvýkrát vo svojej kariére ovládol dvojhru na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži.
Vo francúzskej metropole triumfoval v nedeľu v pozícii dvojky pavúka nad tretím nasadeným Američanom Benom Sheltonom 7:6 (5), 7:5 po necelých dvoch hodinách hry.
Rodákovi z Murcie sa na parížskom turnaji v minulosti príliš nedarilo, od svojho debutu v roku 2021 sa nikdy nedostal ďalej ako do štvrťfinále.
VIDEO: Zostrih zápasu Alcaraz - Shelton
Teraz ale potvrdil, že sa po zranení zápästia, ktoré ho v apríli vyradilo na päť mesiacov zo hry, dostal na jeseň do skvelej formy. Aktuálne víťaznú sériu predĺžil na desať zápasov.
Dvadsaťtriročný Španiel na tisíckových turnajoch zaznamenal deviatu trofej. Do kompletnej zbierky mu chýbajú iba Kanada a Šanghaj.
„Totoje niečo, o čo som sa usiloval naozaj veľmi dlho. Každý rok, keď som sem prichádzal, nenašiel som svoju skvelú hru, ale nikdy sme to nevzdali. Zažil som tu naozaj bolestivé prehry, ale snažili sme sa znova a nakoniec sme sa tu cítili naozaj pohodlne,“ citovala Alcaraza agentúra AFP.
V Paríži triumfoval Alcaraz ako prvý Španiel od roku 2012, keď sa vo francúzskej metropole radoval David Ferrer.
Pre štvrtého hráča svetového rebríčka Sheltona to bola prvá prehra vo finále turnaja série Masters po tom, čo vyhral svoje dve predchádzajúce účasti v rozhodujúcich zápasoch na tejto úrovni.