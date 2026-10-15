Lákadlo aj pre slovenských fanúšikov. Alcaraz nastúpi na turnaji blízko Bratislavy

Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa predstaví na nadchádzajúcom turnaji ATP vo Viedni.
Pôvodne mal tretí muž svetového rebríčka v tom čase štartovať na exhibičnom podujatí v Saudskej Arábii, ale to museli odložiť na december po útokoch jemenských húsíov na krajinu.
Exhibičný turnaj Six Kings Slam sa mal pôvodne uskutočniť 21. - 24. októbra a okrem Alcaraza sa na ňom mali zúčastniť aj Novak Djokovič, Taylor Fritz či nová svetová jednotka Alexander Zverev. Organizátori vo Viedni vo štvrtok oznámili, že 23-ročný Španiel pribudol do štartovej listiny.
„Keď sa v stredu objavili náznaky, že Six Kings Slam odložia, riaditeľ turnaja Herwig Straka okamžite zareagoval a kontaktoval manažment Carlosa Alcaraza,“ uviedli vo svojom vyhlásení usporiadatelia viedenského turnaja.
„Potom išlo všetko veľmi rýchlo a Carlos bez dlhšieho váhania súhlasil s účasťou vo Viedni. Jeho štart je pre nás obrovskou poctou,“ povedal Straka podľa AFP.
Alcaraz sa vo Viedni predstavil doteraz iba raz, v roku 2021 postúpil do semifinále dvojhry. Bývalý líder svetového rebríčka predvádza od návratu na súťažné kurty po dlhej pauze spôsobenej zranením nestabilné výkony.
V pondelok vypadol na turnaji ATP Masters 1000 v čínskom Šanghaji už v 3. kole, keď podľahol nenasadenému Belgičanovi Zizouovi Bergsovi.