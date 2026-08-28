    Všetko to bude iba o hlave. Alcaraz sa pred US Open cíti stopercentne fit

    Carlos Alcaraz
    Carlos Alcaraz (Autor: TASR/AP)
    TASR|28. aug 2026 o 21:45
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    V New Yorku bude obhajovať titul.

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa po štvormesačnej pauze zavinenej zranením zápästia cíti stopercentne fit.

    Na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open sa chce pokúsiť obhájiť titul v mužskej dvojhre.

    Pre zdravotné problémy nemohol štartovať na Roland Garros ani vo Wimbledone.

    „Musel som prísť do New Yorku, aby som si mohol opäť zatrénovať s tými najlepšími a zistiť, ako na tom som. Bol to pre mňa dobrý test. Cítim sa skvele, zápästie ma nebolí. Všetko to bude iba o mojej hlave," uviedol pre akreditované médiá 23-ročný Španiel, ktorý v januári na Australian Open ako najmladší hráč v histórii zavŕšil kariérový Grand Slam.

    Tenis

    Tenis

    Carlos Alcaraz
    Carlos Alcaraz
    Všetko to bude iba o hlave. Alcaraz sa pred US Open cíti stopercentne fit
    dnes 21:45
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