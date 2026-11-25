Španielsky tenista Carlos Alcaraz nenastúpi vo dvojhre vo štvrťfinále finálového turnaja Davisovho pohára proti Rakúsku.
V singloch sa predstavia Rafael Jodar a Daniel Merida, Alcaraz by v prípade nerozhodného stavu 1:1 odohral v Bologni štvorhru. Informoval o tom denník Marca.
Španiel v nedeľu prvýkrát triumfoval na turnaji majstrov, keď v turínskom finále zdolal v dvoch setoch Nemca Alexandra Zvereva.
Stal sa po Američanovi Andrem Agassim, Švajčiarovi Rogerovi Federerovi a Srbovi Novakovi Djokovičovi štvrtým hráčom, ktorý má vo svojej zbierke tituly zo všetkých štyroch grandslamových podujatí i z ATP Finals.